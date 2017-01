(VIDEO) OBAMA U SUZAMA ZAVRŠIO MANDAT: Da, mi smo to uradili!

"Demokratija zahteva osećaj solidarnosti. Uz sve naše razlike, u ovome smo zajedno. Uzdižemo se i padamo kao jedan", istakao je Obama u na momente emotivnom i suzama propraćenom govoru.

Obama (55), koji na funkciji predsednika SAD bio dva mandata rekao je da je Amerika "bolja i jača" nego pre osam godina kada je došao na vlast.

"Da mi smo to učinili" rekao je on aludirajući na krilaticu "Da mi to možemo" izrečenu i noći kada je pobedio na izborima. On je govor održao pred oko 18.000 ljudi u rodnom Čikagu, gde je 2008. godine proslavio izbor za predsednika, prenele su agencije.Dotakao se i borbe protiv terorizma, navodeći da je eliminisano na hiljade terorista, među kojima i Osamu bin Ladena.

"Globalna koalicija koju predvodimo protiv Islamske države uništila je njihove lidere i oduzela im oko polovine teritorije. Islamska država će biti uništena i svako ko bude pretio Americi neće biti siguran", istakao je Obama, prenosi AP.

"Rivali kao što su Rusija ili Kina ne mogu da se mere sa našim uticajem u svetu", poručio je on. A na negodovanje iz publike što Tramp preuzima vlast, Obama je odgovorio:"Ne, ne, ne, ne, ne", navodeći da je miran prenos vlasti među predsednicima "zaštitni znak američke demokratije". Ipak je upozorio da postoje stvari koje prete američkoj demokratiji, među kojima su ekonomska nejednakost i rasna podela.

Istakao je i da ima poslednji zahtev za Amerikance kao predsednik, a to je da veruju.

Obama je spomenuo i svoju porodicu, zahvalivši se sa suzama uočima svojim ćerkama i supruzi Mišel koju je nazvao "najboljim prijateljem".

"Mišel LaVon Robinson, u poslednjih 25 godina nisi bila samo moja žena i majka moje dece, bila si moj najbolji prijatelj", kazao je Obama supruzi koja je, kako navodi BBC, bila obučena sva u crno. BBC primećuje da je 18-godišnja Malija bila prisutna na oproštajnom govoru oca, dok 15-godišnja Saša nije. Zvaničnici Bele kuće su kazali da je Saša ostala u Vašingtonu da bi se spremila za test u školi.

"Od svega što sam uradio u životu, najponosniji sam što sam vaš tata", kazao je Obama, dok je Malija, obučena u crno-belu kombinaciju brisala suze. Obama se obratio i potpredsedniku Džozefu Bajdenu , ističući da je upravo njega prvog izabrao i da je to najbolji izbor koji je učinio. Amerikancima je poručio da je svaki dan nešto učio od njih.

"Načinili ste me boljim predsednikom, boljim čovekom", naveo je Obama. Obama će funkciju predsednika SAD 20. januara predati novoizabranom predsedniku Donaldu Trampu.

