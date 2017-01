(VIDEO) OBJAVLJEN SNIMAK ATENTATA NA AMERIČKOG DIPLOMATU U MEKSIKU: Napadač bio prerušen u bolničara

Američki konzulart u Gvadalahari objavio je video snimak na svom nalogu na Fejsbuku na kojem se vidi napadač, obučen u plavo i noseći periku, kako čeka ispred garaže tržnog centra u petak.

On, potom, podiže pištolj i puca na automobil, u kojem se nalazio američki diplomata, posle čega beži, preneo je AFP.

Nekoliko sati pre pucnjave, video snimci sa različitih kamera pokazuju ranjenog zvaničnika kako plaća svoju kartu za parkiranje na automatizovanoj mašini, dok ga naoružani napadač prati.

