(VIDEO) OGROMNI MINUS POKOSIO EVROPU: Množe se žrtve ledenog talasa, zatvoreni Bosfor i Dardaneli!

U poslednja dva dana u Poljskoj je 10 osoba umrlo u ledenom talasu koji će potrajati i preko vikenda, a u Istanbulu je obustavljen vazdušni i vodeni saobraćaj, prenosi AFP.

Ukupan broj žrtava u Poljskoj koje su umrle od hipotermije od 1. novembra popeo se na 53. U pojedinim delovima zemlje temperature su pale na –20 stepeni Celzijusovih.

Živa u termometru se tokom noći u Moskvi spustila na –30 stepeni, pa su građani dočekali Božić po hladnoćikakva nije zabeležena već 120 godina.

U Sankt Peterburgu, gde je zabeleženo –24 stepena, policija je pronašla telo muškarca koji se smrznuo tokom noći.

Najmanje šest beskućnika je umrlo od posledica smrzavanja u Italiji, gde su zbog snežnih padavina letovi preusmereni, putevi su zatvoreni, a polasci vozova otkazani.

40cm of #snow in the region around #Freiberg in #Saxony, #Germany in the last 48 hours! By Lukas Häuser @severeweatherEU - 18/30 #eustorm pic.twitter.com/dMDeSiwYfc