(VIDEO) OVAKO JE IZGORELA: Amerikanac zapalio džamiju u mirnom gradiću, a niko ne zna šta mu bi

Man arrested after overnight fire at Bellevue mosque https://t.co/eDgJPGSQ2b pic.twitter.com/oiodjZAIUX

">January 15, 2017

Kako javlja Si-En-En, uhapšen je 37-godišnji Ajzak Vejn Vilson, a šef policije Belvjua Stiv Majlet je izjavio da istraga trenutno ne razmatra opciju da se radi o krivičnom delu iz mržnje.

Navedeno je da u Islamskom centru Istsajda, koji se nalazi u džamiji, niko nije bio u zgradi u trenutku požara. Vatrogasci su uspeli da intervencijom sačuvaju oko pola zgrade.

U istragu je uključen i FBI, zamenik tužioca Majk Hogan je kazao da je osumnjičeni Vilson "imao ranije kontakata" sa džamijom.

Investigators find no connection between a fire at a Bellevue mosque and earlier vandalism at a Redmond mosque. https://t.co/qJbJj4fG3X pic.twitter.com/E5y60yoTOX