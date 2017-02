(VIDEO) PANIKA U AMSTERDAMU: Avion izleteo s piste, putnici bežali u strahu od eksplozije

Niko od 59 putnika i članova posade nije povređen u toj nezgodi.

Na internetu se pojavio video sletanja aviona. Iz njega se može zaključiti da je desna strana aviona imala kvar opreme za sletanje.

Video & pic of the landing gear collapse of the #FlyBe plane at #schiphol today https://t.co/UilAS1NGPl pic.twitter.com/hU6AHcH2Zg