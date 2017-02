(VIDEO) POTOCI KRVI NA ULICAMA BRAZILA: Policija u štrajku, kriminalci ubijaju i siluju koga stignu!

U saveznoj državi Espirito Santo bande naoružane mačetama i pištoljima ubijaju ljude, pale autobuse, siluju žene, pucaju na svakoga koga vide na ulici.

Škole su zatvorene, a otkazane su i fudbalske utakmice. Stanovnici kažu da se ne usuđuju da izađu iz svojih kuća.

Civil police detain looters after they were shot in their legs, in Vitoria, Espirito Santo state, Brazil, (AP Photo/Diego Herculano) pic.twitter.com/jeWSR3hjGs