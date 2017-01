(VIDEO) PRVI PUT DOŠAO I SVE PREOKRENUO: Si Đinping - tektonski poremećaj za forum u Davosu

Xi Jinping looks at coin spinning around a bowl in Switzerland. #Davos2017 pic.twitter.com/Uii3gDTxL5

">January 17, 2017

Svetski ekonomski forum počinje danas i u Davosu se očekuje učešće oko 3.000 političkih i ekonomskih lidera.

Si je prvi kineski šef države na Forumu, a u delegaciji Kine su i četiri ministra.

Njegov govor na otvaranju svetskog ekonomskog foruma, i uopšte poseta stabilnoj i neutralnoj Švajcarskoj, možda je vrhunac ovogodišnjeg skupa.

Do posete dolazi u trenutku kada se zapadni lideri bore sa populističkim pokretima u svojim zemljama.

TIME TOP STORIES - Xi Jinping Becomes an Unlikely Advocate of Free Trade at Davos https://t.co/wnOhRYr7AE #PaginaNuova #Press