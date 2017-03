(VIDEO) PUTIN PRIMIO MARIN LE PEN: Rusija nema nameru da se meša u francuske izbore

1 month before French Presidental Elections: #LePen meets with #Putin https://t.co/byBi1ei1S5 pic.twitter.com/9CAJ2XjADq

">March 24, 2017

Ovaj sastanak mogao da joj prikupi podršku u kampanji za predsednika Francuske, komentariše Rojters.

Putinovu je naglasio da Moskva ima pravo da se sastane sa bilo kojim francuskim političarem sa kojim želi i da predstavlja "brzorastući element" evropske političke sile.

"Znam da se izborna kampanja u Francuskoj aktivno razvija. Ne želimo da utičemo na događaje na bilo koji način, ali rezervišemo pravo da se sastanemo sa bilo kojim predstavnikom svih političkih sila te zemlje", rekao je predsednik Rusije.

MORE: Russia has no intentions to influence French elections - Putin to Le Pen https://t.co/byBi1ei1S5