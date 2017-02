(VIDEO) STRAŠAN ZEMLJOTRES NA FILIPINIMA SRAVNIO KUĆE SA ZEMLJOM: Poginulo 6 ljudi

Zemljotres jačine 6.7 po Rihterovoj skali registrovan je u petak na dubini od 10 kilometara, dok je epicentar bio 13 kilometara od grada Surigaa, objavio je američki geološki institut.

Earthquake in southern Philippines kills four, damages infrastructure https://t.co/98UP05hMEE pic.twitter.com/W5SgIIN4Ar

">February 11, 2017

Centar za upozorenje od cunamija Pacifika je saopštio da nema opasnosti od cunamija.

Zvaničnik filipinske seizmološke agencije Renato Solidum rekao jeda se tokom jutra osetilo još 89 manjih potresa, a očekuje se još iako je malo verovatno da će načiniti neku veću štetu.

Gradski aerodrom privremeno je zatvoren zbog dubokih pukotina na pisti, saopštili su zvaničnici aerodroma.

Philippines earthquake kills four on Mindanao https://t.co/i2YJv5M0bT

">February 11, 2017

Velika luka u Lipata okrugu takođe je zatvorena na kratko vreme dok inženjeri nisu proverili stanje pristupnog puta, rekao je zvaničnik okružne službe za katastrofe Žilbert Gonzales.

#UPDATE Death toll rises to six as strong earthquake hits Mindanao island, Philippines, provincial official confirms https://t.co/UwoZP98oGD