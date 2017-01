(VIDEO) TRAMP PRVOG RADNOG DANA OTIŠAO U CIA: Poruka koju im je uputio sve je iznenadila!

Agencija navodi da se Tramp, kojem je ovo prvi dan na funkciji, obratio pred oko 400 pripadnika CIA. Kazao im je da su oni za njega "stvarno jedinstveni i sjajni ljudi".

"Uz vas sam 1000 posto", rekao je Tramp, prenosi AFP.

Speaking at CIA headquarters, Trump makes claim that media displayed misleading images about inauguration turnout: https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/uKU9e2QxhW