(VIDEO) TRAMP PRESEKAO PROZIVKE: O napadima u Švedskoj o kojima sam govorio izvestila je televizija!

Govoreći u subotu na jednom skupu na Floridi o napadima koji su se dogodili u Evropi, Tramp je rekao "pogledajte šta se dogodilo prethodne noći u Švedskoj".

"Pogledajte šta se dešava u Nemačkoj i šta se desilo u petak uveče u Švedskoj. U Švedskoj, ko bi mogao da pomisli! Oni su primili mnogo izbeglica, i sada imaju probleme za koji nisu ni znali da bi ih imali", rekao je Tramp. U međuvremenu na društvenim mrežama su se pojavili razni komentari, a bivši švedski premijer Karl Bilt napisao je na Tviteru: "Švedska? Teroristički napad? Šta li je on (Tramp) pušio? Pitanja ima mnogo".

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

">February 19, 2017

Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da nije informisano o bilo kakvim "velikim incidentima koji su povezani s terorizmom".

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.