(VIDEO) TRIPUT BILI UPOZORENI I NISU URADILI NIŠTA: MI5 pod istragom zbog napada u Mančesteru

BBC javlja da je MI5 bio upozoren najmanje tri puta o njegovim "ekstremističkim pogledima", a Independent piše da je i FBI u januaru upozorio Britance da je taj momak opasan.

">May 29, 2017

Pokrenuta je istraga o tome kako su pripadnici te službe postupili posle upozorenja da je Abedi potencijalno opasan, a priprema i poseban izveštaj za ministre i one koji nadziru rad MI5. Jedan izvor je prošle nedelje rekao za Rojters da je Abedi bio jedan "iz veće grupe bivših osoba od interesa", a rizik koji on predstavlja bio je deo istrage MI5 i partnera.

