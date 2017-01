(VIDEO) UMRO NAJSTARIJI ROĐAK CARA NIKOLAJA II ROMANOVA: Dimitri preminuo u Danskoj u 90 godini

Kako se navodi, on je prethodne nedelje zbog pogoršanja zdravstvenog stanja prebačen u bolnicu gde je umro u toku noći 31. decembra.

Please contribute to The Prince Dimitri Romanov Charity Fund for Christmas January 7, 2017. https://t.co/S0PatC635i --->> @pravoslavie_rf pic.twitter.com/kkcPPOpkGP