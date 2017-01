(VIDEO) UOČI TRAMPOVE INAUGURACIJE: El Čapo izručen Americi

Pozivajući se na izvor iz meksičke vlade Rojters prenosi da je El Čapo upućen u Njujork.

Agencija podseća da je Gusman bio na listi najtraženijih vođa narko kriminala sve do hapšenja u januaru prošle godine. On je šest meseci pre toga pobegao iz izuzetno obezbeđenog zatvora u centralnom delu Meksika tako što se iskrao kroz više od 1,6 kilometara dugi tunel."Vlada je... izručila gospodina Guzmana Loeru vlastima SAD", navedeno je u saopštenju meksičkog Ministarstva spoljnih poslova.

