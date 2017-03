(VIDEO) UŽAS U AMERICI! Avion se srušio na kuću, poginuo pilot

Avion je krenuo sa aerodroma u okrugu Fulton i srušio se istočno od međurnarodnog aerodroma u okrugu Kob, izjavila je portparolka Federalne američke aviijacije Ketlin Bergan.

Avion se srušio sinoć oko 19.20 časova uveče.

1 dead after plane crashes into home in Georgia https://t.co/bsxdzcTkVX pic.twitter.com/oDgcGAN8qw