(VIDEO) ŽESTOK RAT U VAZDUŠNOM PROSTORU IRANA: Na nebu iznad Teherana srušen neidentifikovani dron!

Heavy anti-aircraft fire reported over the skies of #Tehran.pic.twitter.com/2LRBvHDgrV — tahtakuslar (@taylieli)

">January 16, 2017

Isti korisnik objavio je da je vlada u Teheranu objavila da je neidentifikovani dron srušen protivavionskim topovm DU-23.

">January 16, 2017

Guverner Teherana potvrdio je agenciji Tasnim da je iranska PVO oborila dron koji je bez dozvole ugrozio vazdušni prostor iranske prestonice.

Over reaction: MiG-29s of #IRIAF #Iran Air Force took-off during QRA from #Mehrabad to shoot-down a small UAV in #Tehran's No-Fly Zone area! pic.twitter.com/C0XytenLwf — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee)

">January 16, 2017

Inače, dron je oboren u zoni zabranjenog leta, vazdušnom prostoru iznad važnih vojnih postrojenja.

Anti-Craft Forces Shoot Drone in Capital: Governor of #Tehran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN)

">January 16, 2017

2/ Tehran governor: #Iran’s Khatam al-Anbia Air Defense Base shooed away Quadcopter after it entered #Tehran ’s airspace without permission — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN)

">January 16, 2017

Snimak na JuTjubu pokazuje celu akciju obaranja drona.

Autor: EPK