ZAOKRET: SAD neće insistirati na rešenju dve države?

Ocenjuje se da je Bela kuća time nagovestila "oštar zaokret" u politici podrške dvodržavnom rešenju izraelsko-palestinskog sukoba, uoči današnjeg sastanka Trampa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

"Dvodržavno rešenje koje ne dovodi do mira nije cilj koji iko želi da postigne. Mir je cilj, bilo da on dolazi u obliku dvodržavnog rešenja, ukoliko je to ono što stranke žele, ili nečeg drugog, ukoliko pak to žele", rekao je anonimni zvaničnik.

Stav SAD je decenijama bilo da Izraelci i Palestinci moraju da sarađuju putem direktnih pregovora kako bi uspostavili dve susedne zemlje, tako da Palestinci na kraju osnuju sopstvenu nezavisnu državu.

Svi ozbiljni mirovni pregovori vodili su se u to vreme na pretpostavci da je dvodržavno rešenje osnova za budući mir.

Netanjahu je u Vašington stigao u ponedeljak, a tokom svoje posete večerao je sinoć sa američkim državnim sekretarom Reksom Tilersonom.

Nakon razgovora sa Trampom, predviđen je sastanak premijera Izraela sa američkim poslanicima.

Autor: Tanjug