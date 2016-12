PRAZNIČNA GOZBA: Najlepša jela za novogodišnju trpezu

Venac pogača

Meka i ukusna, pravi ukras na prazničnom stolu



SASTOJCI

* 50 ml mlakog mleka

*10 g suvog kvasca ili 20 g svežeg

* 1/2 kašičice šećera

* 300 g mekog belog brašna tip 400

* 1 kašičica soli

* 125 ml jogurta sobne temperature

* 75 ml ulja

* 1 jaje

* još malo brašna



PRIPREMA



1. U 50 ml mlakog mleka rastopiti kvasac, dodati šećer i promešati. Ostaviti da kvasac zapeni.

2. Prosejati brašno i umešati so. U sredini napraviti udubljenje, pa sipati kvasac, jogurt, ulje i na kraju dodati jaje. Prvo mešati varjačom, zatim izručiti na pobrašnjenu radnu površinu, pa mesiti dok testo ne prestane da se lepi za ruke (treba da ostane meko). Prekriti ga folijom i ostaviti na toplom 30-45 minuta da nadođe.

3. Nadošlo testo blago premesiti, pa formirati venac i preneti ga na papir za pečenje. Gornju površinu venca obilno posuti gustinom ili običnim brašnom. Zatim oštrim kuhinjskim makazama seći komade debljine oko 2 cm gotovo do kraja testa, pa svaku „laticu“ prebacivati naizmenično levo i desno. Isečen venac prebaciti na pleh, pokriti ga krpom i ostaviti još 15-20 minuta da nadođe.

4. Rernu zagrejati na 200 stepeni i peći venac 10-15 minuta da ravnomerno porumeni. Pečenu pogaču prohladiti na rešetki, a zatim uživati u svakom zalogaju. Preporuka je da je pravite od duple mere, sigurno se nećete pokajati.

Pavlove puslice

Brzo se prave, a uživanje je zagarantovano



SASTOJCI

za puslice



* 3 belanceta

* 210 g šećera u prahu

* 1 vanilin šećer

* 1 kašika prosejanog mekog brašna

* 1 kašika sirćeta ili soka od limuna



Za fil



* 18 kašičica pekmeza od šljiva (koliko puslica, toliko kašičica)

* 2 dl slatke mlečne pavlake sa 36% mlečne masti

* 2 kašike pekmeza od šljiva

* 2 kašike šljivovice

* 20 g pečenih listića badema



PRIPREMA



1. Za puslice: 3 belanceta sobne temperature penasto umutiti, dodati šećer u prahu i kesicu vanilinog šećera i mutiti dok se šećer sasvim ne rastopi, a smesa ne postane elastična i sjajna. Dodati kašiku alkoholnog sirćeta ili soka od limuna, mutiti da se sve sjedini i na kraju dodati kašiku prosejanog mekog brašna. Mutiti još minut-dva dok se belanca dobro ne zgusnu.



2. Rernu zagrejati na 120 stepeni. Pleh obložiti papirom za pečenje. Smesu sipati u špric za ukrašavanje, pa je istisnuti na papir formirajući krugove prečnika 4-5 cm, a onda istisnuti još jedan krug preko kako bi se dobilo gnezdo (18 komada). Isto ovo možete uraditi i tako što ćete smesu kašikom sipati na papir i formirati udubljenje u sredini. Pleh staviti u rernu, temperaturu smanjiti na 100 stepeni, sušiti ih 45-60 minuta (vreme zavisi od rerne i od debljine puslica). Rernu otvoriti na svakih desetak minuta da izađe vlaga i na kraju puslice ostaviti u isključenoj rerni da se sasvim ohlade.



3. Hladne puslice puniti jednom kašičicom pekmeza, preko istisnuti umućenu slatku pavlaku i za kraj dve kašike pekmeza razmutiti sa dve veće kašike šljivovice, pa preliti preko pavlake. Sve posuti pečenim listićima badema i uživati odmah.

Napuljski gulaš

SASTOJCI



* 6 kašika ulja

* 1 mala glavica luka

* 1/2 kg goveđeg ili junećeg buta

* 1/2 kg svežih svinjskih rebara

*2 komada svežih svinjskih kobasica

* 1,2 kg (3 x400 g) paradajz-pelata

*2 kašike paradajz-pirea

* 1 dl crnog vina

* šaka svežeg bosiljka

* so i biber po ukusu

* rendani parmezan



PRIPREMA



1. Na maslinovom ulju propržiti iseckani luk. Dodati meso isečeno na kocke i pržiti da porumeni sa svih strana. Paradajz-pire rastvoriti u vinu, pa dodati mesu zajedno sa iseckanim paradajzom i bosiljkom.



2. Kuvati na laganoj vatri oko 2-3 sata, promešati s vremena na vreme, a po potrebi dodati još malo vina ili vode. Meso treba da bude tako dobro kuvano da se odvaja od kostiju i raspada na „končiće“. Na kraju dodati so i sveže mleveni crni biber.



3. Toplo jelo služiti uz testeninu, njoke ili jednostavno uz topao domaći hleb. Obavezno posuti rendanim parmezanom. Služite uz vino koje ste stavili i u jelo.







Za vas kuvala

Svetlana Đukanović

