ABDESLAM: NE STIDIM SE! Krvolok iz Pariza propevao u pismu nepoznatoj ženi

"Pre svega, ne plašim se da dopustim da bilo šta procuri jer se ne stidim toga ko sam - i šta bi onda moglo gore da bude rečeno od onoga što je već rečeno", naveo je Abdeslam u pismu upućenom nepoznatoj ženi, koja mu piše u zatvoru.

La lettre envoyée par Salah Abdeslam à une admiratrice dans laquelle il écrit ne pas "avoir honte" https://t.co/mxblVKo69I #buzz — Last Buzz (@Last_Buzz)

">January 13, 2017

U prepisci koju je objavio francuski list Liberation, Abdeslam je, primećuje taj list, po prvi put delovao pričljivo.

"Pišem ti ne znajući kako da počnem, dobio sam sva tvoja pisma i ne znam da li sam uživao u njima ili ne, ali su mi definitivno omogućila da na kratko iskusim spoljni svet", naveo je Abdeslam. U nastavku je poručio da "ukoliko te pitam kakve su tvoje namere, to je da bih se uverio da me ne voliš kao neku 'zvezdu' ili 'idola' pošto dobijam takve poruke i ne odobravam to, jer je Alah jedina osoba koja zaslužuje da bude obožavana", prenosi AFP.

Francuski list primećuje da je Abdeslam (27) dobijao više pisama, ali je odgovorio samo ženi, čije ime nije objavljeno. On je uhapšen za vreme policijske racije u Briselu, nakon čega je u aprilu prošle godine prebačen u Francusku. Njegovi advokati saopštili su u oktobru prošle godine da neće više moći da ga zastupaju jer odbija da odgovara na pitanja pred sudom.

Abdeslam je optužen da je obezbedio logističku podršku sedmorici džihadista, koji su izvršili samoubilačke napade na više mesta u Parizu 2015. godine. Veruje se da je Abdeslam, francuski državljanin rođen u Belgiji, jedini preživeli džihadista u terorističkim napadima u Parizu.

