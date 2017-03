(VIDEO) ŠOKANTNO OTKRIĆE: I građani BiH jedu trulo brazilsko meso!

Policija u Brazilu otkrila je da su najveći izvoznici prodavali pokvarenu govedinu i živinu s falsifikovanim inspekcijskim potvrdama.

Brazil, koji je vodeći svetski izvoznik govedine i piletine i ima klijente u oko 150 zemalja, suočio se s tvrdnjama policije da su proizvođači mesa godinama podmićivali sanitarne inspektore kako bi odobrili prodaju pokvarenog mesa.

After the rotten meat JBS and BRF scandal in Brazil, supermarkets are discounting meat inventory by 50%. pic.twitter.com/CPkfbaaD4G