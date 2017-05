UVOZ ZARAŽENE HRANE: U Crnu Goru stiglo opasno meso iz Brazila

"Toliko sam se borila da se to meso ne uvozi, ali sve je bilo uzalud. To meso se nalazi na našem tržištu, a u sezoni će ga biti još. Jer Uprava za bezbednost hrane daje dozvolu da to meso uđe u zemlju i ja ne mogu uraditi ništa da to promenim", navela je Drašković u izjavi za podgoričku Pobjedu.

Pre tri dana, naime, ministarstva poljoprivrede u Albaniji i Hrvatskoj naložila su povlačenje pilećeg smrznutog filea iz Brazila, jer su rezultati njihovih kontrola pokazali da to meso ima salmonelu.

Napomenula je da su države u regionu pooštrile kontrolu, ali ne i Crna Gora iako je, kako kaže, očekivala da će nakon "brazilske afere" crnogorska Uprava za bezbednost hrane zabraniti uvoz mesa iz te zemlje.

"U Albaniji i drugim zemljama verovatno se ulaže u jačanje laboratorija, a propisi se usaglašavaju sa evropskim standardima", navela je.

Salmonela je, kazala je, opasna jer može da izazove trovanje kod čoveka.

Poslednja pošiljka piletine iz Brazila u Crnu Goru je ušla pre dvadesetak dana i to se meso koristi u restoranima brze hrane, proizvodnji prerađevina od mesa, a u manjem obimu i u maloprodaji, rekla je Drašković.

(Tanjug)