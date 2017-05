SRAMOTA U GRADSKOM PREVOZU U ZAGREBU! Vozač vikao na majku s detetom u kolicima

Vozač gradskog autobusa u Zagrebu je, kako kažu putnici, u petak predveče napao ženu s malim detetom u kolicima na stanici kod Svete Klare u Zagrebu. Tvrde da žena nije imala novca da kupi kartu.

"Ne možeš da kupiš kartu, a možeš da imaš dete", vikao je prema izjavama svedoka, vozač autobusa na putnicu.

Drugi putnik je kupio kartu za putnicu s detetom, ali je vozač i dalje, kažu svedoci, nastavio da vređa putnicu.

"Hteo sam da ga slikam, a on me je pitao otkud mi pravo da ga slikam. Odgovorio sam da imam pravo na to kao što on ima pravo da vređa gospođu" rekao je putnik koji je nastavio da se prepire s vozačem nekoliko stanica.

"Kad sam izašao iz busa, stao sam ispred da slikam tablice, a on je krenuo busom prema meni, kao da će me zgaziti", kaže ogorčeni putnik.

Iz ZET upućuju izvinjenje i žaljenje.

"Na temelju primljenih podataka sprovodimo interni postupak utvrđivanja okolnosti. Pre njega je nezahvalno išta komentirisati. Tokom sutrašnjeg dana znaćemo više", rekao nam je Tomislav Jurić, portparol ZET.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)