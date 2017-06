POBUNA PROTIV CRKVE U ŠIBENIKU: Uz krštenje, naplaćuju odeću, sveće i poklone

Mnogi roditelji čija deca pohađaju mise u Šibeniku ovih dana nezadovoljno pričaju o cenovniku "usluga" koji će im za krštenje, uz dodatne troškove, iz džepova izbiti još najmanje 300 kuna.

Župa za iznajmljivanje haljine za one koji se krste, koju kasnije moraju da vrate , traži 70 kuna. Za DVD i tri fotografije sakramenta roditelji moraju da plate još 80 kuna. Uspomena na svetu potvrdu, šta god to bilo, košta pet, a sveća 15 kuna. Šibenska biskupija je odlučila da naplaćuje i taksu za obred, a ona iznosi 30 kuna. Poklon krštenima košta 20 kuna, a naplaćuje se čak i uređenje crkve, i to se 30 kuna po detetu, piše Šibenik.in.

Roditelji će još morati da plate 10 kuna za nagradu svešteniku, a isto toliko nagrade i biskupu. Na popisu materijalnih obaveza stoji kako dar crkvi košta 30 kuna.

Računica pokazuje kako roditelji za svakog krštenog ove godine na Vidicima uslugu crkve moraju da plate 300 kuna.

‘Pobesnila sam kad nam je dete donijelo cenovik kući i kad sam videla šta sve naplaćuju za svetu tajnu koja je oduvek bila besplatna i koja mora biti besplatna. Traže novac doslovno za sve, pa čak i za dolazak sveštenika.

"Ispada da je Crkva postala kompanija koja se bavi iznajmljivanjem odeće, prodajom svijeća i suvenira, a da je krštenje samo poligon za zaradu i biznis", požalila se jedna Šibenčanka.

Sveštenik Ivan Penava koji vodu pomenutu župu tvrdi kako mu se niko od roditelja nije žalio na cenu krštenja, a na pitanje da je li u redu da uzimaju toliko novca za krštenje, Penava kaže: " Ne znam koji se to roditelji žale, meni se niko nije javio. Ja sam održao sastanak sa roditeljima svih krštenih i dao im papir sa objašnjenjem. Neka se ti roditelji koji su nezadovoljni meni jave, mene niko nije kontaktirao niti se žalio na cenu. Neka se slobodno jave ako nemaju novca, pa ćemo im to pokloniti i neće morati da plate’, rekao je on.

