(VIDEO) ŠOK! JAHTING PROSTITUCIJA CVETA U HRVATSKOJ: Srpkinje su omiljene za orgije

Prostitutke, kokain i jahte - to je letna kombinacija u kojoj državni direktori sklapaju milionske poslove, ali policija nikome ništa ne može da dokaže.

Sekretarica predsednika uprave velikog javnog preduzeća, udovica otporna na smene direktora, dogovara vikend aranžman svom šefu.

Sa momkom, gradskim šmekerom bez mnogo škole, javlja lokaciju gde će devojke biti pokupljene. Momak se ne cenjka. Predsednik uprave je čest klijent, njegovi su poslovni partneri darežljivi, devojke se sa vikenda vrate srećne i zadovoljne, s dobrom napojnicom.

Devojka koja mi govori o tom izletu i dalje se predstavlja kao studentkinja ekonomije, stara oko 26 godina, tamne kose, ne preterano bujnih grudi, ali bujnih očekivanja od mladenačkog života. Uostalom, starije prijateljice su joj uvek govorile da žive život kao na filmu...

Brineta se od svoje dvadesete bavi prostitucijom, imala je, kaže, sreće da "ima dobre klijente”. Mnoge zaglave u paklu droge ili od ruke posesivna makroa, a često upadnu u kriminalni milje.

U Sukošan je nju i tri prijateljice dovezao vozač. Čekao ih je ručak u obližnjem restoranu. Jele su neslani rižoto. Nikad, kaže, ne jedu začinjeno, "ljuta hrana nezgodna je posle za seksualni odnos". Direktor i partneri stigli su predveče.

"Volim da se pripremim, da barem otprilike znam čime se bave osobe sa kojima ću biti, šta rade, šta vole. Ponekad se znalo dogoditi da u ekipi bude čovek s kojim sam već negde bila, u tom slučaju sve ide lakše jer se znamo", priča dalje brineta...

Brineta otkriva kako je "za izlet" na Kornate dobila 2000 evra, za razdoblje od petka popodne do nedelje ujutro.

Prosečna zarada za vikend-aranžman inače je oko 3500 do 4000 evra, ali kad je devojaka više, kao ovaj put, a i radi se o dan i po, dve hiljade evra je, kaže, prihvatljivo.

Cene su na tržištu manje više standardizovane, seks sa dvojicom je 400 do 500 evra, cela noć u hotelu s jednim muškarcem iznosi minimalno hiljadu evra, sa dvojicom dve , a dodatne usluge se dižu 150 evra ili čak znatno više za oralni i analni seks, seksualna pomagala, ili vanserijske želje.

Jednom je, govori, zaigrani klijent tražio da soba bude puna igračaka, voleo je da se veže, ali nije prelazio u grubost. Bilo je, kaže, i zaheva koji su prelazili u ozbiljan neukus, na takve stvari nije pristajala.

Vlasnik jedne velike autokuće tražio je da mijauče i laje. Prvi put se prepala da je nastran, a onda je, veli, shvatila da samo voli basne...

Bilo joj je dvadeset godina, rodom iz malog mesta pokraj Šibenika, kad je u Zagreb došla da studira ekonomiju.

U sve je ušla slučajno. U Zagrebu je u mondenom jarunskom lokalu upoznala muško društvo, viđala se sa njima nekoliko vikenda za redom, jedan od njih posle je postao "veza" za poslove.

Čovek drži teretanu, bavio se svojedobno profesionalno sportom, gradski dečko, kaže brineta.

"Ne maltretira me, uvek nam sredi vrhunske klijente, većinom poslovne ljude. Kad mi je prvi put predložio da odem s njim i njegovim prijateljima na vikend, nisam bila sigurna da li želi samo zabavu ili će i to da plati, pa sam ga pitala", smeje se brineta.

"Kad sam tek počela, toliko sam na jahti na Hvaru povukla kokaina da sam po palubi skakala u sandalama dva sata u komadu. Bilo nas je nekoliko cura i rečeno nam je da ni u ludilu ne ulazimo na brod u cipelama, dakle, isključivo bose. Stvari smo odložile u sobe. Kako uveče više nisam znala za sebe, pilo se ceo dan, ja sam zaboravila na upozorenje, obula sandale i potpeticama skačući izbola tikovinu na podu".

"Sutradan, kad su svi došli ka sebi, vlasnik je toliko poludeo da mi je najpre opalio šamar, potekla mi je krv iz nosa, danima sam imala masnicu, a onda pobacao sve cipele, moje i mojih koleginica, u more. Nije nam ništa platio, napravila sam mu štetu u hiljada evra. Nakon toga sam se opametila i shvatila da moram odlučiti, ili ću se ovim poslom baviti kako treba, ili ću se uništiti", kaže brineta.

O klijentima kaže da ima raznih: "A ništa, ima zečeva koji me još danima mole da nikome ništa slučajno ne kažem. Najdarežljiviji su građevinski preduzetnici i direktori velikih preduzeća. Političari uglavnom nemaju novca, njih sa curama časte ovi prvi ili drugi. Političari su i najdosadnija klijentela. Jedan mi je pre nego što se išta dogodilo pričao o nijansama privrednog programa njegove stranke i ostalih. Bože sačuvaj. Sportisti su najgori od svih. Grubi su, bahati, neugodni, vulgarni, nemaju granicu, i misle da za svoj novac mogu dobiti baš sve što žele. Upoznala sam nekolicinu za koje mogu reći da naginju gospodi, ako se oni uopšte mogu nazvati tim terminom. Drogiraju se više od ikoga, uvek imaju kokain sa sobom, barem ovo što sam ja imala prilike da vidim. Gori od njih su još samo balavci, pripadnici zlatne omladine. Sportisti vole cure iz Srbije i Crne Gore. Srpkinje su razuzdane, i s njima je uvek dobra zabava. Naše cure su, istina, dosta uštogljene, pogotovo kad su u pitanju ‘razvikane’, javnosti poznate Hrvatice. One stalno gledaju snima li ih netko mobilnim i drže se rezervisano sve do samog čina. Neke su se cure zeznule jer su se uporedo s ovim gradile karijeru modela, pevačice, glumice, hostese, voditeljke... A ne ide to zajedno", kaže brineta.

