SPUŠTENIH GAĆA NOĆU ISKAKAO IZ GRMLJA I SKAKAO NA ŽENE: Otkriveno ko je manijak iz poznatog jadranskog letovališta

Stanovnici Krka i okoline već danima prepričavaju talas seksualnih zločina koji se u tom mirnom mestu dešavaju već dve nedelje, a zbog čega je i policija podignuta na noge. Glavni akter priče je 22-godišnji student zagrebačkog Fakulteta elektronike i računarstva koji je u gluvo doba noći, pre odlaska na spavanja, iskakao iz grmlja oko hotela Dražice i nasrtao na žene i devojke koje su se vraća iz centra grada.

Prema informacijama tri žene su ga prijavile za seksualne napade, dve Hrvatice i jedna Nemica, a upravo zahvaljujući poslednjoj, koja ga je sutradan posle zločina prepoznala u dnevnoj gradskoj gužvi, i to po malenom razmaku između očiju i specifičnoj poludugoj smeđoj frizuri do ramena, policija je protiv 22-godišnjaka podnela krivičnu prijavu.

"Mi smo zaprepašćeni. Pa taj mladić spuštenih gaća vreba iz grmlja kad naiđe sama devojka. I onda to grmlje ‘raspori’ poput plašta da iz njega filmski iskoči i svom se silom zaleti na devojku koju sruši na tlo. Ona padne na oštro kamenje i grca u bolovima, a on ju prepipava uzduž i popreko. Dok ona vrišti, on ne kaže ni reči nego samo silu sprovodi u naum i gura prste po intimnim delovima gde god stigne. Devojke se u tom padu i povrede. Dve su prepune masnica, ono baš plave. Prvo nisu ni svesne šta ih je snašlo, ali kad manijak shvati da ćutanjem i nasiljem neće postići ništa, a ponajmanje ostvariti seksualnu prisnost, on pobegne", istakli su iz PU primorsko-goranske.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ŠOKANTNA SCENA U AUTOBUSU GSP: Pogledajte šta MANIJAK svaki dan radi na liniji 65!