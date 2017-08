UŽAS NA KORČULI: Mrtav hladan iz hladnjače izlio krv i đubre u more

Snimak nastao u Veloj Luci na Korčuli pokazuje hladnjaču iz koje pravo u more otiču krv i smeće koje je ostalo u kamionu.

Snimak je napravio jedan prolaznik koji se poslom našao u obližnjoj trajektnoj luci i to potom prosledio medijima.

"On je parkirao šleper tj. hladnjaču ribe na pristaništu uz more i lepo otvorio sve iz hladnjače u more.

Ja sam došao do njega i pitam ga: "A meštre šta ti raadiš?". A on mi hladno odgovara kako toči krv i led u more. Ja govorim: "Dobro kralju, bok". Snimio sam ga i evo, rekao nam je muškarac.

