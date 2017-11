IRSKA POSTALA OBEĆANA ZEMLJA: Zagrepčanin otkrio koliko tamo zarađuje i kakve su cene

Od 2013. godine iz Hrvatske je u tu zemlju otišlo 14.552 radno sposobnih ljudi, a najviše ih je otišlo prošle godine, čak 5312. To pokazuju podaci o izdatim PPS brojevima (irskoj verziji PIB-a) koji se može dobiti samo posle dolaska u Irsku i bez njega ne možete otvoriti bankovni račun i primati platu.

Jedan od onih koji je Hrvatsku zamenio Irskom je i Zagrepčanin Bobo Bogojević koji tamo radi poslednje dve godine. Po struci je magistar političkih nauka i interni revizor, a za život u Irskoj se odlučio nakon što je u Hrvatskoj bio tri godine bez posla.

"Iz Hrvatske sam otišao zbog posla i totalnog gubitka samopoštovanja. Ovde radim kao radnik obezbeđenja. Zadovoljan sam što se tiče posla, imam 2.000 evra neto platu i sad je sve na svom mestu što se toga tiče. Ipak, treba znati da, ako nisi IT ili medicinske struke, odnosno neke jako specifične koja je njima potrebna, onda je iz Hrvatske nemoguće naći posao u Irskoj.

Kad se javiš na neki oglas, oni te već drugog dana očekuju na razgovoru tako da posao uglavnom treba da se traži kad si u Irskoj i kad imaš irsku adresu i telefonski broj", rekao je Bogojević.

Posla u Irskoj kaže, ima za sve koji žele da rade, ali dodaje i kako se dosta ljudi "opeče" kad krenu da insistiraju da nastave da rade u kancelariji, kao što su u Hrvatskoj.

"Za rad u tako nekoj kancelariji je potrebno da imaju jaku podlogu u knjigovođstvu i da imaju odlično znanje engleskog, ali ja obično savetujem ljudima da kad dođu da rade bilo kakav posao, samo da što pre prestanu da troše svoje finansijske rezerve. A onda kad tu provedu par meseci i vide kako se tu radi, da onda krenu prema svom cilju.

Naime, Irci za sve živo imaju neke svoje sertificate i to prvenstveno traže. Recimo, ako si u Hrvatskoj pravnik, ne možeš isto biti u Irskoj već prvo moraš da nostrifikuješ svoju diplomu u Irskoj i onda položiš razliku ispita da bi ti se priznala diploma. Sva šefovska mesta su pokrivena višim nivoima sertifikata. Dakle, ja sam položio licencu za obezbeđenje i to je 4. nivo kvalifikacije. Za menadžersku poziciju moram da imam bar 5. ili 6. nivo sertifikata", ispričao je Bogojević.

On živi u gradiću Navan, udaljenom 50 kilometara od Dablina. Kaže kako su cene i u tom gradiću visoke jer mnogi Irci putuju na posao u Dablin, a žive u okolnim gradovima poput Navana. Kaže da gradić ima samo oko 20.000 stanovnika i čak 4 šoping centra što, tvrdi, pokazuje da je tamo visoka kupovna moć jer svi centri dobro rade.



Smeštaj

Pri dolasku u Irsku smestio se kod prijatelja na dve nedelje, a potom je našao smeštaj.



"Prvi smeštaj sam imao kod drugara, ali inače savetujem svima da se registruju na "Homestay" ili "Airbnb" i da tamo reše 2 do 3 nedelje početnog smeštaja. To je jako bitno jer stanodavci u tim smeštajima lakše daju dokaz da imate irsku adresu. Cene stanarina zavise u kom delu Irske se nalaziš, kao i o samoj vrsti smeštaja.

Isto važi i za režije. Recimo, mesečni račun za struju za celu kuću je od 60 do 90 evra mesečno, 10 evra je odnošenje smeća. Cena grejanja zavisi od potrošnje, zimi je oko 100 evra, a leti 20 do 30 evra.

"Ja živim u dvosobnom stanu sa stanodavcem, pa imam svoju sobu i celi stan na korišćenje, a mesečno plaćam 350 evra s režijama.

Odavno sam mislio da iznajmim svoju kuću, ali one su tu preskupe, tako da, kad se odlučim na to da idem sam da živim, onda ću se preseliti u Etlon, Majo ili Voterford. Tamo mogu da iznajmim kuću za 600 do 700 evra, a posao se uvek nađe. To u Irskoj nije problem", rekao je Bogojević.



Ljude najviše zanima gde da dođu u Irsku ako ne u Dablin, a njegov je savet da se ne ide u taj grad jer je najskuplji.

"Zaboravite strah da nećete pronaći posao ako se ne radi o Dablinu ili Korku. Ako niste izbirljivi i ako ste spremni da zamenite svoj bivši kancelarijski posao u Hrvatskoj za rad u prodavnici, benzinskoj pumpi, šoping centru, skladištu, fabrici ili u ugostiteljstvu, posao ćete naći i van Dablina", kaže Bogojević, a savetuje svima da pripreme različite biografije za različite poslove.

Znanje engleskog je, kaže, nužno barem na osnovnom komunikacijskom nivou.

"Gde god na karti vidite mesta u kojima živi više od 7.000 ljudi, znate da posla ima, a kupovna moć je poprilična. Ako planirate da dođete s porodicom, a nemate neko specijalističko zvanje koje je jako dobro plaćeno u Irskoj, nemojte ni pomišljati na život u Dablinu jer je jednostavno preskup. Soba plaća 600-700 evra, a stan od 1600 evra na više. Ogroman minus je i sam kvalitet smeštaja jer nisi u situaciji da biraš, a pola onog što se danas nudi su rupe. Budući da 90 odsto Hrvata dolazi na platu od 9,25-11,00 evra na sat i to u Dablinu, ali i ostalim mestima, onda je bolje živeti u nekom manjem gradu", savetuje Bogojević.

Koliko novca poneti

Svima koji se odluče da dođu u Irsku predlaže da sa sobom ponesu 1700 do 2000 evra po osobi. Savetuje svima i da izrade internacionalnu EHIC zdravstvenu knjižicu.

"Njeno korišćenje u Irskoj ako radiš i nije baš legalno, ali tad ćutiš i kažeš da si nekome u poseti i da ti treba hitna medicinska pomoć. Potrebno je izvaditi i međunarodnu krštenicu, a nije loše izvaditi i potvrdu da niste osuđivani, pa je prevesti na engleski i overiti, to posebno vredi za poslove obezbeđenje, negovatelja, medicinske sestre. Za one koji imaju decu i dolaze s njima trebalo bi izvaditi i njihovu krštenicu i prevesti diplome", zaključuje.

