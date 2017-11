DOLIJAO U POLICIJSKOJ AKCIJI: Uhapšen biznismen s kojim je Severina snimila čuveni pornić

Za najpoznatiji pornić na ovim prostorima saznalo se u maju 2004. godine, kada je Severina bila verena za Srećka Vargeka s kojim je prekinula nekoliko meseci kasnije. Lučić je u vreme kad je nastao najpoznatiji kućni pornić na ovim prostorima bio oženjen, a 11-minutni video nastao je na njegovoj jahti.

Severina i Lučić vezu su navodno počeli još 2000. godine, a Lučićeva supruga je tad bila trudna s njihovim trećim detetom. Priča se da je upravo to bio razlog što su njih dvoje prekinuli svoju aferu, Severina se nadala da će Lučić zbog nje ostaviti ženu, no to se nije dogodilo pa je njoj prekipelo.

Dok su bili u vezi, pevačica je od preduzetnika dobijala luksuzne poklone, a u javnosti se često spominjao konj Landon kojeg joj je takođe on poklonio, a kojeg je ona kasnije prodala.

Pretpostavlja se da je povod za pokretanje istrage u kojoj je uhapšen Lučić bio taj što je sudija Vesna Malenica, koja je takođe uhapšena, u čak osam slučajeva u 2016. godini za stečajnog upravitelja postavila Peru Hrkaća, a među kompanijama čiji se stečajni postupak spominje je i Lučićeva firma Amfora Maris.

