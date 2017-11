HRVATSKA SIROTINJA OSVAJA KAZINA: Uzmu socijalnu pomoć, pa pravac po džek pot

Jedan od mladića koga su novinari sreli ispred kockarnice pohvalio se kako mu godišnja zarada iznosi oko šest hiljada evra. Na pitanje otkuda mu toliki novac, kaže: “Pa radim gospodine, to je logično”, a dok ulazi u kola kaže: “Moram da ludujem. Moram da trošim pare”.

Drugi mladić kaže kako je u kockarnici uspeo da zaradi 600 evra. “Dobijamo socijalnu i to sve ode u kazino”, kaže bez ikakve zadrške.

O svemu tome, naravno anonimno, progovorio je i jedan radnik obezbeđenja iz jedne od čakovečkih kockarnica.

“Ima jedna baš jako specifična situacija koja mi je jako zasmetala i zbog koje mi je i najviše žao što je nisam prijavio socijalnoj službi i policiji, a to je da je došao jedan bračni par u junu, oko dva popodne. Napolju vrućina, asfaltirano parkiralište. Oni su se kockali od dva sata dok nisu izašli. Ja sam išao sa smene, oko šest, sedam sati. U kombiju je bilo dvoje dece stare, po mojoj proceni, oko dve-tri i pet godina. Oni su sve to vreme bili u kombiju, tih četiri, pet sati niko nije izašao da proveri kako im je ”, kazao je on.

Nakon što je priča o tim slučajevima prvi put objavljena početkom decembra, reagovale su i državne institucije.

Predstavnici romske manjine i lokalne samouprave pozvani su u Ministarstvo socijalne politike, gde je zaključeno da postoji problem o kom se mora razgovarati. Ali, posle toga se niko nije oglasio po tom pitanju.

U danima kada se isplaćuje socijalna pomoć slične stvari događaju i na području Našica te Belog Manastira, saznaje se nezvanično.

