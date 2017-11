HRVAT HAŠKI SVEDOK: Ja sam 2006. uneo bombu u sudnicu u Hagu i niko nije primetio, kako Praljak da ne unese koju kap otrova

"Ja sam 2006. bio svedok na Martićevom suđenju. Kada sam dogovarao svedočenje, haški službenici su mi rekli da ponesem u Hag zvončić, odnosno 'KB1', i uz to da ponesem nekoliko krhotina i da im tamo sve to pokažem u sudnici", ispričao je Lazarević.

Ljudi koji su ga spremali za svedočenje kazali su mu da obezbeđenju aerodroma, ako mu nađu pronađu bombu, kaže da je za potrebe svedočenja. Stavio je bombu u torbu i poneo još nekoliko krhotina.

"Zanimljivo da mi ni na aerodromu a niti na mnogobrojnim pretresima prilikom ulaska u zgradu suda to nije pronađeno. Kada sam u sudnici rekao da sam doneo bombu i da ću im to pokazati, oni su se iznenadili kako sam to mogao da pronesem i kroz aerodrom i kroz zgradu suda.

Eto, kada sam ja mogao da donesem bombu u sudnicu, kako onda ne bi Praljak mogao da unese par kapi nekoga otrova", zaključio je Lazarević.

