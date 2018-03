MALA HANA NASMEJALA BALKAN: Duhoviti odgovori male petakinje kriju dirljivu životnu priču

Hana je vrlo iskreno, ali i neočekivano, odgovarala na pitanja u vezi s pripovetkom "Svetu se ne može ugoditi".

1. Koja je pouka ove priče? Objasni.

Gluplji je od ovog magarca čovek koji svima hoće da ugodi.

2. Navedi neku sličnu situaciju iz života (Npr. na rođendanu, u razredu kad se odlučuje o nečemu...)

Ja ponekad plešem po ulici. Tata kaže "nemoj", a mama kaže "daj se smiri". Ali ja i dalje nastavljam da plešem i ne slušam druge.

3. Prihvataš li ti uvek tuđe mišljenje?

Ne, ja uvek po svom.

4. Treba li nekad ipak prihvatiti tuđ savet?

Samo ako se tuđe mišljenje slaže s mojim.

Fotografiju ovog rada podelila je na svom profilu na Fejsbuku Hanina mama, Ana-Marija Mužević, koja je ispod prokomentarisala "moja tvrdoglavka". Fotografija je ubrzo postala viralna, a komentari su puni simpatija.

Inače, Hana (12) je dete s teškoćama iz spektra autizma. To znači da je ona na intelektualnom nivou svojih vršnjaka, ali emotivno zaostaje za njima. Zato Hana uvek skače, pleše i peva na sav glas, nekad i celim putem do škole, kaže Ana-Marija ponosna na to što njena devojčica menja svet i pogled ljudi na decu s teškoćama u razvoju. Naime, Hana je čak uspela da promeni školski sistem u Hrvatskoj - ona je prvo dete u svojoj školi koje u višem razredu ima asistenta.

Kurir.rs/Dnevnik.hr

Foto: Facebook Ana-Marija Mužević

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Čokoladna bajka oživljava pred vašim očima! Ovaj slatkiš je pravo remek-delo!

Kurir

Autor: Kurir