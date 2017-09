BAHAĆENJE BIVŠE VLASTI: Makedonski funkcioneri u kafani za dan trošili nečiju celu platu

Raskošnih ručkove koje su pravili ministri, ali i drugim ljudi iz institucija bivše valsti u Makedoniji sve više dolaze na videlo. Zvaničnici su jeli najskuplju hranu, pili viski, pa su kupili i cigarete iz sve to platili iz džepa naroda. Poslednji skandal svoje vrste objavlila je istraživačka mreže BIRN pod čijim istraživanja troje ljudi iz Ministarstva za informaciono društvo i administraciju (MISA) prošle godine u kafićima je spiskalo skoro 7.000 evra!



Ministarstvo za informaciono društvo da kaže da je od 31. maja, odnosno datum kada je novi ministar Damjan Mančevski stupio na dužnost u ministarstvu, pravo potpis u restoranu je imao ministar i još dva lica. Osim toga, svaki od njih je imao pravo da mesečno potroši 500 evra.





"Sve u svemu, reprezentacija se koristi na osnovu zakonskih odredbi i ona je obavezna stavka u godišnjim budžetima budžetskih korisnika. Pravo na korišćenje proizilazi iz vršenja funkcije. Do sada, troškovi su pravdale fakturom ili fiskalnim računom, koji je potpisan od ovlašćenog lica. Što se tiče opravdanosti troškova i prisustva određene grupe ljudi, do sada je praksa bila obično usmenim najavama", prema MISA.



Oni su objasnili da, kao prvi korak, odmah je odlučeno da pravo na potpis u restoranu ima samo ministar, ali je rekao da će uskoro definisati nove granice, i zašto koristite timove.

Bivši zamenik ministar MISA Zamenik Timčo Mucunski je u periodu od aprila do decembra, do kada je bio na vlasti potrošio 150.000 denara, a prema računima jeo se losos u zelenom sosu, jagnjeće šnicle, ribe, pilo uzo, viski, i kupovale i cigarete. U periodu od februara do decembra skoro 90.000 denari napravio je i zamenik ministra Aleksandar Kiracovski. Rekorder je državni sekretar u ovom ministarstvu, Jahja Jahija čiji su računi vredni 188,241 denara, ali kako piše Birn, za veću sumui novca nisu dostavljeni račune da vidi šta je jeo i pio. Prema jednoj fakturi od marta, on je naredio 10 kilograma lešnika i indijskih oraha za 8.350 denara.



Ponovo prošle godine TV NOVA objavila da je bivši ministar obrazovanja Ademi Abdulakim od prvog januara 2015. godine do 31. maja 2016. godine za jelo, piće i spavanje u elitnim hotela i za provod 20.000 evra, a njegov zamenik Špiro Ristoski - 7.500 evra.





(kurir.rs/plusinfo.mk)

Foto: Profimedia.rs

Autor: plusinfo.mk