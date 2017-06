SAZNAJTE NA VREME DA LI JE LOŠ U KREVETU: Ime vašeg partnera otkriva kakav je u seksu!

Svakom samoglasniku u imenu muškarca koji vam se sviđa dodelite određeni broj i saberite (dakle slovima A, E, I, O, U).

A-1

E-5

I-9

O-6

U-3

Tako ćete već prilikom upoznavanja moći da otkrijete s kakvim muškarcem imate posla. Ukoliko dobijete dvocifreni broj, saberite njegove cifre, tako da dobijete jednocifreni.

Rezultat:

Broj 1

On je prilično spretan u krevetu – ali samo kada je raspoložen i kada zaista želi seks. Nažalost, to nije baš često slučaj.

"Umoran sam, Imao sam naporan dan na poslu, Ne mogu sada ništa da radim" su rečenice koje će često izgovoriti. Oko njega ćete zaista morati da se potrudite, sve dok konačno ne pristane na seks. A kada se to napokon dogodi, biće izuzetno nežan i strastven ljubavnik.

Broj 2

Za ovog muškarca nikako ne bismo smeli da tvrdimo da je savršen ljubavnik. Naime, on nije ni blizu toga. Ovaj muškarac je dosadan, on je samo bleda senka ljubavnika kakvog bi svaka žena volela da ima pored sebe. On voli da se hvali svojim “poduhvatima” iako su to sve samo obične laži. Ako bi se više posvetio sebi, možda bi tada saznao šta je strast i želja. Zato mu pomozite da bolje upozna sebe.

Broj 3

Ovaj muškarac obožava seks i to onaj žestok. Ali, pri tom obraća pažnju i na želje svoje partnerke. Pobrinuće se za romantičnu atmosferu i posvetiće dovoljno vremena ženi sa kojom je.

Broj 4

Sa ovim muškarcem možete da doživite predivan seks – ali samo ukoliko imate ista interesovanja i želje kao i on. On ga se nikada ne odriče, čak će se pretvarati da mu nešto prija iako nije tako. To ipak ne znači da voli igre, već da mu možda više prija masaža ili određene poze. A ako se to vama ne dopada – nadrljali ste.

foto: Profimedia

Broj 5

Ovde je reč o jednom izuzetno šarmantnom muškarcu. On zna vaše tajne želje i ume da vas dovede do ludila samo jednim dodirom. Ponekad je i pogled dovoljan da bi vas usrećio. Ipak, nikako ne smete da ga pitate gde i kada je naučio te "cake" – to može da ga povredi.

Broj 6

Iza ovog broja krije se sledeća poruka – on voli seks, ali u sebi nosi i nešto "životinjsko". Broj šest je đavolji broj. Kada se opusti, nećete moći da ga obuzdate.

Broj 7



Nijedan muškarac neće pokazati više saosjećanja od ovoga. On ume da sasluša svog sagovornika, veoma je pažljiv i vrlo nežan ljubavnik. Voli da sluša laganu i romantičnu muziku i da uživa u svim čulima. Da li je to zaista muškarac? Da! Ukoliko vam se upravo to dopada, prepustite mu se i zaboravite na sve oko sebe.

Broj 8

Osam je broj beskonačnosti, a vi ste upecali muškarca koji ne zna kad je dosta. On uvek želi seks i to intenzivan. Zaista će vam biti divno ako ste i vi takvi.

Broj 9

Broj devet simbolizuje razuzdanost i divljinu. A kada ovaj muškarac demonstrira svoju strast, imaćete osećaj da ste dospeli u sasvim drugi sviet. Njemu je seks u krvi, a umetnost zavođenja njegovo drugo ime. Jedini problem je taj što mu ništa drugo nije na pameti.

Šta čekate? Uzmite papir i olovku u ruke i računajte!

foto: Profimedia

Kurir.rs