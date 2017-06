VELIČINA JE BITNA: Evo kako da na prvom sastanku otkrijete koliki penis ima vaš dečko

Javna je tajna da je veličina penisa bitna, a ako želite da već na prvom sastanku saznate kakav ponos ima vaš potencijalni izabranik kao i kakav će otprilike biti seks sa njim i pre nego što do toga dođe vašim mukama je došao kraj. Nema potrebe da mu gledate u međunožje, a ni u stopala jer bapske priče o povezanosti veličine stopala i penisa ne pije vodu. Umesto toga, pogledajte mu šake.

Naime, naučnici iz Koreje sa Gačon univerziteta sproveli su zanimljivo istraživanje kako bi otkrili moguće veze između dužine pojedinih prstiju i penisa. Oni su merili razliku u dužini kažiprsta i domalog prsta, i prema njihovim tvrdnjama, razlika u njihovoj dužini određuje i dužinu penisa. Oni su to istraživanje vršili nad 144 muškaraca. Njihov zaključak glasi da što je veća razlika u dužini ova dva prsta, znači da je i penis veći.

foto: Profimedia

"Prema našim rezultatima, što vam je kraći kažiprst u odnosu na domali prst, to je veći penis", kaže Dr Tae Beom Kim sa ovog univerziteta, a on tvrdi da je to posledica hormona koje majka ispušta još u trudnoći, jer ako su izloženi većoj količini testosterona, veća će biti i razlika. S druge strane, žene su u materici izložene estrogenu zbog čega su im prsti otprilike jednake veličine.



Uz to, kako kažu ovi istraživači, muškaci sa upadljivo nejednakom dužinom prstiju uglavnom imaju muževnije crte lica i privlačniji su ženama.

(Kurir.rs/Srbijadanas, Foto: Profimedia)