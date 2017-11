SPADATE U ONE KOJE GLUME ORGAZME? Evo nekoliko načina da to rešite!

Ako ste od onih koje glume orgazme pred dečkom ili suprugom, treba to i da priznate. Jedini način da dođete do orgazama je iskreno da kažete šta vam pomaže, a šta odmaže.

Možda vam je sve to jasno, ali jednostavno ne znate kako da kažete istinu nakon toliko vremena. U tom slučaju imate četiri izbora.

Recite mu da ste glumili orgazme

Objasnite mu da ste lagali zbog straha, nesigurnosti, nelagode i sramežljivosti ili bilo kojeg drugog razloga, pa mu sada govorite istinu jer vam puno znači i smatrate da zaslužuje da zna. Sve mu recite, neka se oseća posebno. Nemojte slučajno da mu kažete da ste s muškarcima pre imale orgazme i da je on jedini s kojim glumite orgazme, čak i ako je to istina. Objasnite mu da većina žena, oko 70 odsto, ne postiže orgazam samo penetracijom. Pokažite mu kako možete doći do vrhunca, recite mu kako vam može pomoći u tome. Pobrinite se da mu date do znanja da najviše od svega želite s njim da isprobate razne varijante kako biste oboje što više uživali u seksu.

Nastavite da glumite orgazme i živite u laži

Ako odlučite da i dalje glumite orgazme i ćutite o tome, godine će prolaziti, a vaše svađe postajaće sve češće i vaš seks će biti sve gori. Na kraju će vam sve smetati jedno kod drugog - od načina na koji neko drži vilicu dok jede do svega ostalog. Na kraju će vaša veza verovatno završiti tako što ćete se žestoko posvađati i reći mu sve što je trebalo da mu kažete pre i to na neki grozan način. Izbor je na vama - reći istinu na vreme ili živeti u laži dok negde nešto ne pukne.

foto: Profimedia

Ostavite ga i nađite drugog muškarca

Jedna od opcija je i da prekinete vezu te pronađete drugog muškarca s kojim ćete početi od početka, ali ovaj put ćete biti mudriji i iskreni. Zvuči vam strašno? Nikad nismo ni rekli da su ova četiri načina, kako rešiti problem glumljenja orgazma, jednostavne opcije.

Poradite na orgazmima bez da kažete istinu

Ovaj četvrti pristup nije preporučljiv. Zapravo, najbolja je prva opcija i najbolje funkcioniše. Ali četvrta opcija može pomoći ako ste odlučili da ne živite u laži, a ipak ostanete u vezi jer vam je stalo. Pokušajte da poboljšate vaš seksualni život tako što ćete imati drugačiji pristup seksu. Samozadovoljavajte se ispred njega, pokažite mu suptilno kako da prstima stimuliše vaš klitoris. Možete da eksperimentišete zajedno i s igračkama za seks. Isprobajte poze koje vam više odgovaraju. Ohrabrite ga na oralni seks pre penetracije, nema razloga da ne postignete orgazam pre penetracije. Puno je varijanti seksa i puno je načina na koje možete postignuti orgazam uz partnerovu pomoć. Ponekad ćete imati orgazme, a ponekad ne, ali svakako mu dajte do znanja ako nešto ne radi kako treba. Takođe, istaknite šta vam se više sviđa i šta vas više uzbuđuje. Ako vaš partner obraća pažnju na vas tokom seksa, seks će biti sve bolji i bolji, ali ako imate sebičnog partnera - to je najveći problem, no i to se može rešiti. U tom slučaju istina i neće toliko boleti.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Superzena, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir