OVO JE OMILJENA POZA SVAKOG MUŠKARCA: Evo šta morate znati o njoj!

1. Mnogim frajerima upravo je ova poza najdraža, a kao jednu od omiljenih navode je i mnoge žene.

2. Mnoštvo pesama sugeriše na ovu pozu, a ako je verovati Geniusu, radi se o njih minimalno 1600. Neke od najpopularnijih su "The Bad Touch" Bloodhound Ganga, "P.I.M.P." 50 Centa i "Back That Thing Up" Justina Moorea.

3. Ako ste tokom ove poze isprobali analni seks, zapravo ste u manjini. Nedavno sprovedeno istraživanje je pokazalo kako ga je barem jednom isprobalo tek 44 posto muškaraca i 36 posto žena.

4. Ova poza odlična je za stimulaciju G-tačke budući da je za nju potrebna duboka penetracija. Čak i ako G-tačka ne postoji (da, o tome se i dalje spekuliše), ova je poza kao stvorena za duboku, intenzivnu penetraciju.

5. Ona je samo jedna od mnogih poza otpozadi. Ako ste mislili da je dogi jedina poza svoje vrste, gadno ste se prevalili. Uz frogija i obrnutu kaubojku, dogi je tek jedna od mnogih.

6. Poza se zove pseća ili dogi uprkos činjenici da se i brojne druge životinjske vrste pare na isti način, uključujući konje, žirafe i slonove.

7. Ova je poza jako, jako stara. Još su stari Grci i Rimljani imali ilustracije koje prikazuju ovu slavnu pozu, a rimski filozof Lukrecije preporučivao ju je parovima s problemima sa začećem.

8. Dogi se ne odnosi samo na vaginalni seks, već i na analni i oralni u istom položaju.

