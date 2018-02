ŽENE SU OTKRILE SVOJA ISKUSTVA ANALNOG SEKSA: To je bio pravi horor, a bol neopisiv!

Ova tema je još uvek tabu i mnogi se srame da otvoreno govore o tome.

Ove žene su pričale o tome kako doživljavaju analni seks:

Jasminka, 27

„Ima nešto naročito uzbudljivo u analnom seksu, nešto što me dodatno pali. Osećaj je sličan kao na toaletu, nekako olakšavajući. Usprkos tome uvek se osećam malo ukočeno. Jednostavno se previše bojim da nešto pri tome u meni ne pođe kako treba.“

Marina, 30

„Jednom sam pokušala, ali penis nije ušao do kraja u mene. Moj partner nije baš bio pun razumevanja, pa kad je počeo dublje da ulazi u mene, bolelo me. Osećala sam neugodu i odmah sam poželela da izađe. Kad bih pronašla pravog muškarca, nekoga ko bi bio nežan i pun razumevanja, sigurno bih pokušala opet. Naime, jako me pali kad mi partner stavi prst u zadnjicu dok me oralno zadovoljava.“

Petra, 34

„Moj prvi analni seks bio je pravi horor. Lik s kojim sam tada spavala je bez ikakve najave ušao otpozadi u mene. Bol je bila neopisiva. Danas znam da za dobar analni seks treba puno vremena. Kad moj partner sasvim polako prodire u mene, a pri tome mi rukom stimulira klitoris, to me za nekoliko sekundi dovede do granice orgazma. Jedino trenutak kad vadi svoje penis smatram ekstremno neugodnim. Osećaj je kao da vršim veliku nuždu. Osim toga, uvek se bojim da još nešto ne izađe…“

Valentina, 24

„Probala sam dvaput, a osećaj je bio izuzetno neprijatan. Zatim sam celi dan imala osećaj da moram u toalet. Užas!“

Jelena, 20

„Osećaj je nekako komičan. Kao da moraš u toalet. S druge strane osećam dobru toplinu. Ali, u analnom seksu mogu da uživam tek kad sam pripremljena. Moram da se osećam potpuno čisto, inače teško mogu da se opustim."

