ZA PRAVI UŽITAK: Ove 2 stvari su potrebne za najbolji oralni seks na svetu

Davanje radi samog davanja

Kada je oralni seks u pitanju, davanje je upravo to: samo davanje.

U pitanju nije jednostrano iskustvo – jedna osoba pruža zadovoljstvo, a druga ga doživljava. I ovde leži izvor najvećeg broja problema. Možda neko ne želi da daje jer ne dobija ništa zauzvrat. Možda je neko spreman da da samo onoliko koliko je primio. Možda će neko da da samo onoliko koliko partner očekuje da primi ili iz obaveze i društvenih očekivanja.

Koji god razlog da je u pitanju, jedna stvar je zajednička: osoba koja daje to ne radi zato što želi, već iz dužnosti ili zato što očekuje nešto zauzvrat.

Oba ova stanja imaju usiljeni element umesto velikodušnog i emotivnog.

Bez iskrene naklonosti ili velikodušnosti, ne postoji iskrenost, a ljudi podsvesno kupe sve suptilne signale neiskrenosti. Možemo da znamo kada neko priča sa nama samo zato što želi da nam nešto proda ili je zainteresovan samo za seks.

Kada osetimo neiskrenost, automatski krećemo u suprotnom smeru. U nama se javlja osećaj gađenja i prezira. Kada radimo nešto što ne želimo ili iz prostog osećaja obaveze, šaljemo podsvesne signale naše neiskrenosti, a to odbija partnera. A sve to sigurno nije željeni efekat kada želimo da on doživi orgazam.

Želja da budemo nesebični

Stvari se menjaju kada dajemo jer to zaista želimo. Kada ne postoji osećaj obaveze ili pritiska, možemo da uživamo u onome što dajemo, radi samog davanja i želje da učinimo drugu osobu srećnom. Kada dajemo zato što želimo da dajemo, to činimo jer uživamo u tome. Kada drugima pružamo zadovoljstvo, to i nama stvara osećaj zadovoljstva. Ovo je ključ neverovatnog oralnog seksa. Zato, sledeći put kada se sa partnerom nađete goli, ne pitajte šta on može da učini za vas, već šta vi možete da učinite za njega.

