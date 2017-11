RASPALITE MU MAŠTU: Ovih 10 igrica će ga dovesti do ludila

1. Zavežite mu oči

Zavežite mu oči kravatom i zatim ga odvedite do mesta u kući na kojem još niste imali 'akciju'. Činjenica da su svi konci u vašim rukama, s obzirom na to da on ništa ne vidi, kao i da ne zna gde se tačno nalazite, dodatno će zagrejati atmosferu.

2. Igra uloga

Igra uloga sa bezobraznim scenarijem gde mu govorite da je gospodin / profesor / šef biće vam jako zabavna. U slučaju da zaboravite i oslovite ga pravim imenom, sledi vam kazna.

3. Ples u krilu

Naredite partneru da mirno sedi na stolici. Zatim lagano pred njim skinite gaćice i njima mu zavežite ruke iza leđa. Potom mu zaplešite u krilu, zadirkujući ga tako da ga ne dodirujete, a koristite apsolutni seksipil koji posedujete. Poželeće da pokida vaše gaćice.

4. Crne čizme

Nosite crne čizme iznad kolena i ništa drugo. Gurnite ga uza zid, nežno mu povucite kosu i šapnite na uho: "Večeras ćeš raditi šta ja kažem.“

5. Igra borbe

Bacite se na krevet, ali ga provocirajte tako što ćete skupljati noge i otežavati mu seksualni odnos sa vama. Pa dok neko ne pobedi...

6. Rupica na pantalonama

Napravite rupicu među nogama na nekim svojim pantalonama. Kada situacija počne da se zagrejava, njegova ruka će prirodno skliznuti dole i imaće šta i da ga dočeka.

7. Iznenađenje

Iznenadite ga dok gleda televiziju tako što ćete se baciti pred njim na kolena i oralno ga zadovoljiti bez ijedne reči.

8. Štipaljke

Koristite štipaljke za bradavice i pustite mašti na volju...

9. Masturbacija

Masturbirajte pred njim dok vam on daje upustva...

10. Oralne igre

Naredite mu da ne sme da svrši sve dok mu vi to ne dopustite! Ako bude blizu vrhunca, stanite pa ponovno počnite.

(Kurir.rs/Cosmopolitan.hr./Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir