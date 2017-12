MITOVI O PREVARAMA: Ovo su pravi i jedini razlozi zašto žene varaju, a NIKAD nije reč o RAZVODU

Mnogo je predrasuda u vezi sa ženskom preljubom. Novija istraživanja pokazuju da one i te kako mogu da imaju pragmatičan pristup, a muževi ih često nikada ni otkriju. Ovo su mitovi u koje i danas verujemo, a koji nisu tačni.

Sociolog Ališa Voker sa Univerziteta Misuri tvrdi u knjizi "The Secret Life of the Cheating Wife: Power, Pragmatism, and Pleasure in Women's Infidelity" da mnoge žene koje varaju partnera traže upravo preko društvenih mreža i sajtova za upoznavanje partrnera koji su takođe u braku.

Evo šta je još saznala tokom istraživanja.



Mit 1: Žene varaju jer žele da se razvedu



Nijedna žena sa kojom je Voker razgovarala nije želela razvod. Sve su želele da budu sa svojim muževima, samo su želele da svoje seksualne potrebe zadovolje sa nekim uzbudljivjim, drugim.



"Zaista sam se iznenadila ovim saznanjem. Obično verujemo da žene emotivno varaju, to rade kada su neshvaćene i po pravilu mislimo da žele da ostave supruga. Moje ispitanice su me uverile u suprotno. Njihov primarni cilje je seksualno zadovoljstvo", rekla je za "Business Insider".



Mit 2: Prevara je uvek osveta



"Žene su se pokazale kao pragmatične po pitanju prevare. Prijavljuju se na sajtove za osobe u braku koje žele avanturu. Takođe, vrlo su oprezne, znaju s kim i šta žele i ne opredeljuju se lako. Većina njih je već bila na nekoj terapiji, ali muževi su uvek ti koji slabo reaguju", kaže Voker.



Mit 3: Žene varaju kada se zaljube u drugog



Samo nekolicina žena je rekla da su varale muževe sa muškarcima u koje su se zaljubile.



I na kraju to nije bilo dobro i nije se završilo slavno. Zato žene zapravo traže nekog ko je "kompatibilan".



Mit 4: Žene varaju s amo sa jednim muškarcem



Velika većina žena u studiji na osnovu koje je i napisana knjiga imala je više partnera van braka. Nisu nijednog trenutka pomislile da će jedan muškarac moći da zadovolji njihove potrebe i standarde. Često im neko odgovara po senzibiltetu, ali ne može u drugim segmentima da ih prati, pa odmah menjaju strategiju.

(Kurir.rs/ Super žena Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Zbog jedne voćke muškarci ne mogu da obuzdaju uzuđenje: Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali

Kurir

Autor: Kurir