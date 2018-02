PROČITAJTE GA TOKOM INTIMNOG ODNOSA: Ponašanje partnera dok vodite ljubav može da otkrije šta želi od veze!

U zavisnosti od toga da li vaš partner posle seksa želi da se mazi, prošeta, bude sam ili jednostavno želi da se okrene na drugu stranu i zaspi možete otkriti šta očekujete od veze.

Mnogima nisu potrebne iscrpne studije kako bi shvatili na osnovu ponašanja partnera šta mogu da očekuju od veze. Ali, neki zaključci vas ipak mogu da iznenade. Istraživanje sprovedenu na Univerzitetu Mičigen je posmatralo ponašanje partnera posle seksa i na osnovu toga došlo do zaključka u kom pravcu će ta veza ići.

U razmatranja su uzeli nekoliko najtipičnijih postupaka partnera nakon seksa:

Partner odmah nakon seksa utone u san

Želi da se mazi

Želi da bude sam

Sigurno ćete pomisliti da ukoliko partner odmah posle seksa zaspi ne želi ništa od veze. Međutim istraživanje nam govori suprotno.

Naime, činjenica da partner odmah posle seksa zaspi, zapravo ne znači da mu nije stalo. Ipak, ako je to konstanta u vašem odnosu onda je partner najverovatnije preopterećen sa nekim problemom, ili nije potpuno posvećen vezi.

Zanimljivo je da je u istraživanju u kome je učestvovalo 456 studenata otkriveno i da određen procenat žena isto tako ume odmah da utone u san posle seksa.

Ukoliko partner pak želi da se posle vrelih poljubaca još malo mazi priča i razmenjuje nežnosti, to znači da partner ima povećanu želju za povezivanjem i komunikacijom što je tipično na početku odnosa.

"Posle seksa, naša tela su puna hormona endorfina, zbog kog se osećamo prelepo i ispunjeno. Prirodno je da takav osećaj želimo da podelimo sa partnerom u tom trenutku. Ipak, ako partner zaspi odmah nakon seksa, to ne znači da mu nije stalo. Ali ako se to događa često, to je jasan znak da nije toliko uključen u vezu i da postoji neki razlog zašto je odsutan", objašnjavaju istraživači.

Zaključak studije je da bilo kakva aktivnost posle seksa, koja ne uključuje padanje u dubok san, doprinosi jačanju odnosa. To se posebno odnosi na razgovor i maženje, ali i zajedničko gledanje televizije.

