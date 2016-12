BELE LAŽI KREVETA: Evo zašto žene glume orgazam

Seks je u odnosu važna stavka i muško je shvatanje da je orgazam njegov ključni deo, ali čini se da žene ne misle tako.

Naime, više od dve trećine žena barem je jednom odglumilo orgazam, a 30 odsto njih radi to redovno i to najčešće u najboljoj nameri, pokazala je studija američkog Univerziteta Templ i koledža Kenjon na više od 400 heteroseksualnih žena. Prema njima, glumljenje vrhunca čini seks prijatnijim i za njih, a ne samo partnera.

Oko 75 odsto žena priznaje kako su lažirale orgazam stenjanjem i sličnim radnjama iz najjednostavnijeg mogućeg razloga - jer se partner nije ni najmanje potrudio da ih dovede do vrhunca. Četvrtina žena orgazam će odglumiti kako bi pre završile seks, ili jer im predugo traje ili zato što je monoton, a osećaju kako neće postići vrhunac. Tek 1 odsto žena glumi orgazam iz altruističnog razloga - prema kojem one ne žele da povrede partnerova osećanja. One su svesne da bi istina mogla da stvori pritisak zbog kojeg bi seks pričinjavao manje zadovoljstvo i njoj i njemu.

Jedini razlog koji nema veze s njim

Strah i nesigurnost motiv su kod žena koje se ne osećaju dobro u svom celu, a tim se razlogom opravdavaju žene sa slabijim samopouzdanjem, manjkom seksualnog iskustva ili pak one koje smatraju da s njima nešto nije u redu jer ne mogu da dosegnu vrhunac. To je uzrok glumljenja kod trećine žena koje praktuju "lažiranje vrhunca".

