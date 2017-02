DA LI U VAMA ČUČI NEVALJALICA? Evo kako da se oslobodite i pružite mu VRHUNSKI SEKS

Koliko god da ste stidljivi, to nikako ne bi trebalo da prenosite na vaš seksualni život, jer je to jedan od načina da oslobodite "kočnice" i ne budete sputani.



Dobar seks zahteva pripemu, kako fizičku, tako i psihičku. Za početak (neposredno pre nego se nađete u istoj prostoriji) zamišljajte sve šta biste voleli da vam on radi, počevši od ljubljenja vrata, pa sve do "južne pruge". Slobodno malo "istražite sebe", pre nego dopustite da on istraži svaki deo vašeg tela.



Koliko god da se poznajete, neophodno je da s vremena na vreme obučete najseksiji donji veš koji imate. Iako će on vrlo brzo da ga skine, ne zaboravite da su muškarci pre svega vizualne osobe i da će im te čipkane crne gaćice i te kako ostati u pamćenju. Ipak, skidanje možete da odložite na jedan erotski način, a to je striptizom samo za njegove oči. Muziku čak i ne morate da puštate, dovoljno je da ga "posadite" na krevet i blago mu razmaknete noge. Potom polako krenite da skidate odeću sa sebe, uvijajući se ispred njegovog međunožja. Ukoliko ga u toku striptiza blago pomazite po njegovom ponosu (rukom ili guzom), izazvaćete kod njega i te kako poželjnu reakciju.

Sledeći korak jeste da on legne na krevet, dok ga vi skidate, ali tako da ne sme da vas dodirne (možete i da mu vežete ruke nekom trakom). Ljubite ga po telu, blago, vrhovima usana, sve vreme održavajući (koliko je to moguće) kontakt očima. Ovo je veoma bitno jer na taj način odajete utisak osobe koja veoma dobro zna šta radi i koliko je sigurna u sebe, a i iz vašeg pogleda može vidi vašu želju i tu vašu bezobraznu notu.

Kada dođe red na njega da pokaže šta zna, stavite mu do znanja da vam prijaju njegovi potezi. Stenjanje, izvinjanje tela, grickanje vaše usne - nemojte da izostavite ništa od ovoga.

I još nešto, krevet je definitivno najudobnije mesto, ali se on sigurno neće buniti ako ga recimo dovete do stola, pa se namestite u pozu koja će vas oboje zadovoljiti. Bezobraznica je tu u vama, pustite je da uživa.

