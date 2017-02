DOMINIRA: Srpkinja (25) je najbolja američka pornićarka!

Adrijana je dobila priznanje za sveukupna dostignuća, a osvojila je još dve, i to u kategorijama Najbolja scena oralnog seksa i Najneobuzdanija scena seksa.

Adrijana Čečik (25), porno-glumica srpsko-ruskog porekla, ponovo je izdominirala na dodeli prestižnih AVN nagrada, koja je održana u Las Vegasu.



Adrijana je dobila priznanje za sveukupna dostignuća, a osvojila je još dve, i to u kategorijama Najbolja scena oralnog seksa i Najneobuzdanija scena seksa.



Čečikova je odrasla u hraniteljskoj porodici u Pensilvaniji i, kako kaže, kasnije je saznala da ima ruske, srpske i nešto malo engleske krvi. U industriju filmova za odrasle ušla je 2013, i to kad ju je koleginica s kojom je plesala u striptiz baru pozvala da joj pravi društvo na snimanju pornića.

- Dok sam je gledala, kao i ostale devojke, shvatila sam da moram da budem deo toga. Dva dana pošto sam odgledala taj pornić uživo, snimala sam svoju prvu scenu - ispričala je Adrijana u intervjuu i priznala da najviše voli grupnjake.



Snimila je više od 250 filmova.



J. C. S.











http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia