(FOTO) PORNO GLUMAC OTKRIVA: Spavao sam sa preko hiljadu žena, a sa svojom ne mogu!

Keiran Li je jedan od najuspješnijih porno-glumaca na svetu. Naime, on je još pre pet godina svoj penis od mogućih nezgoda osigurao na million dolara. Sada je svoju dušu otvorio za časpois “The Sun” i otkrio neke pojedinosti iz života.

“Kod kuće ženi moram da se izvinjavam jer sam užasan u krevetu. Nešto kao, čudo od dva minuta”, rekao je, pravdajući se napornim poslom kojim se bavi.

Keiran, čije je pravo ime Adam, ima 33 godine i spavao je sa hiljadu žena. Pojavio se čak i kao od majke rođen na plakatu na holivudskom Sunset Boulevardu. Međutim, u porno-industriji našao se sasvim slučajno nakon što ga je pre više od deset godina prijatelj fotografisao golog dok su sa ekipom bili na odmoru, nakon čega je iz šale njegovu fotografiju objavio na internetu.

“Sledeće čega se sećam je da sam počeo da dobijam mejlove u kojima su me ljudi pozivali na seks sa njihovim ženama, a zatim je stigla i ponuda za film. Tada sam imao 19 godina i razmišljao o novcu koji ću dobiti za seks s prelepim ženama, pa sam pomislio zašto da ne probam”, rekao je Li.

Majka je za njegovu novu karijeru saznala dok je pila piće u lokalnom kafiću, a on ju je pokušao umiriti tako što joj je rekao da ne radi ništa loše, već da zarađuje veliki novac. Na početku je zarađivao oko 100 dolara dok ga danas plaćaju i do 3000 dolara na dan. Prvo je snimao u Britaniji, pa Španiji, Rusiji i Francuskoj nakon čega je završio u Holivudu.

“Ponekad scenu snimam i po tri sata dok je 30 ljudi oko mene. Mnoge glumice koje rade sa mnom imaju dečke, u braku su, imaju decu. U jednom trenutku zajedno snimamo, u drugom se okrenemo i odemo svako u svom smeru”, objašnjava ovaj porno-glumac.

Keiranov nadimak je “Princeza” jer je opsednut doterivanjem, redovno odlazi na tretmane botoksa, manikir i depilaciju. Međutim, tvrdi da je devojkama puno teže kada je izgled u pitanju.

“Dan prije snimanja devojke uglavnom ne jedu. Spremaju se tako za kamere. Pripremaju se čak i tako da ispiru creva, a uglavnom piju energetska pića kako bi sve izdržale”, priča Keiran.

U braku je s bivšom porno-glumicom Kirsten Prajs. Zbližili su se kad se jednom razboleo, a ona mu je pomagala da ozdravi. “Ona je vrlo posebna. U jednom trenutku kad smo praktički i živeli zajedno samo ne i službeno, odlučio sam joj predložiti da napravimo korak napred. I to je bilo to. Biti sa njom je nešto potpuno drugačije od onog što ja radim. To je samo moj posao”, objasnio je.

Zajedno su šest godina i ima dvogodišnjeg sina Maksa. Njegova supruga s poslom je prestala pre četiri godine i sad organizuje garderobu za Keiranove filmove. I dok na zaslonu možda voli divlji seks, tvrdi da je njegov život kod kuće vrlo dosadan. “Adam i Keiran su dve različite osobe. Kod kuće sam Adam, Volim fudbal, normalan sam muškarac”, zaključio je.

