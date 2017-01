Imam 45 godina i tek sada sam doživela orgazam: Pomogao mi je ovaj trik!

Imam 45 godina, ali do pre tri godine nikad nisam doživela orgazam. A pokušavala sam, verujte mi. Sa 19 godna sam izgubila nevinost.



I dečku sa kojim sam vodila ljubav, bio je to prvi put. Posle tog iskustva, nisam mogla a da ne pomislim: "Ovo je seks? Kakvo razočarenje!"



Na žalost, stvari nisu postale bolje na tom polju tokom mojih dvadesetih, a zatim tridesetih godina.... Imala sam neobavezne i one ozbiljne veze, ali seks je uvek bio za mene izuzetno loše iskustvo.



Tokom moje druge ozbiljne veze, tadašnjem dečku sam rekla: "Ne želim da se seksam, čuvaću se za svog muža".



I verujte mi, održala sam to obećanje. Sa suprugom sam imala seks tek kada sam se venčala, a tada sam imala 36 godina.



Moj muž i ja smo sklopili jednu vrstu dogovora: seksamo se tri puta nedeljno, ali ni tada nisam mogla da postignem orgazam. Nakon dve ipo godine zabavljanja i zajedničkog života, mnogo maženja i grljenja i lepih trenutaka, meni se na polju seksa ništa bitno nije dešavalo. Muž se istinski trudio: "Kaži mi šta želiš, kako da te dodirujem, da li ti ovo prija?" Međutim, ništa nije mogao da uradi da me dovede do orgazmaPomislila sam, mora da postoji nešto u tom seksu kada svi o njemu pričaju.Kada sam pitala mog ginekologa šta mogu da uradim kako bih doživela orgazam, on je predložio da masturbiram. Pomislila sam tada: "Mora da me zezaš?"Negde u to vreme videla sam oglas za Medicinski centar za žensku seksualnost, te sam počela da idem kod njih na savetovanje. Tada sam imala 41 godinu i upravo sam završila sa dojenjem mog drugog deteta.Doktor je uradio analizu krvi pa je došao do zaključka kako imam veoma nizak nivo testesterona, što je moglo da uslovi nedostatak orgazama.Počela sam sa hormonskom terapijom, a dobila sam savet da češće gledam pornografske filmove. Da, dobro ste čuli - gledala sam porniće.Tokom celog tog procesa muž mi je pružao najveću podršku. Uvek je bio tako strpljiv i pun ljubavi.Punu godinu dana bila sam na ovoj "terapiji", ali u spavaćoj sobi i dalje se ništa nije dešavalo. Sa malom decom u kući intimni trenuci su bili pomno isplanirani, dok spontanost nije postojala.Po nekada je prolazila i cela nedelja a da nismo imali seks. Savet lekara je bio da kupim vibratore i da "vežbam" sama, što sam i uradila. Došla je i druga godina terapije a da se ništa nije dešavalo.A onda smo jednom moj muž i ja vodili ljubav punih 45 minuta i desilo se. Prosto sam ekspolodirala. Tada mi je bilo jasno zašto svi pričaju o seksu.Tokom vremena morala sam prekinuti terapije testesterona jer sam dobila dosta neželjenih dlaka, a dešavalo mi se da neprestano razmišljam o seksu (što se mom suprugu izuzetno dopadalo). Odlučili smo da prestanem sa hormonskom terapijom jer sam već u to vreme imala redovne orgazme, ali dosta uz pomoć vibratora.To što punih 23 godine nisam doživela orgazam je isto kao kada neko jede čokoladu pa pokušava da ti objasni kakvog je ukusa. Dok sama nisam doživela, nisam verovala kako je moćno doživeti tu eksploziju.Za sve one žene koje imaju isti problem kao ja, savetujem da ga ne zanemaruju. Uzmite vibrator, idite na lečenje, uradite bilo šta kako biste imali normalan seksualni odnos. Vi ste to zaslužile!

Autor: Foto: Thinkstock