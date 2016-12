ISKRENA ISPOVEST ŽENA O PRVOM PUTU: Nisam ni znala da mi je probio himen! Plakao je i izvinjavao se

Najčešće je to veoma neprijatno iskustvo za obe strane. To potvrđuju i priče ovih devojaka, iako među njima ima i izuzetaka.

On je plakao

"Prvi seks sam imala sa ljubavlju svog života na klupi u dvorištu moje mame. Sve se odigralo brzo, a on je posle toga plakao, jer je želeo da izgubi nevinost naše prve bračne noći. Ali nakon toga smo nastavili sa seksom. I i dalje ga imamo posle 14 godina braka", napisala je Džesika Dž.

On se izvinjavao

"Prvi seks sam imala za svoj 15. rođendan sa tadašnjim dečkom. Trajao je 10 minuta – ne šalim se. On se izvinio, a onda je plakao 15 minuta. Bilo je užasno i nisam znala ni da li mi je probio himen", kaže Sara C.

"Kao i većina srednjoškolki, bila sam ludo zaljubljena u svog dečka. Nevinost sam izgubila na svoj 17. rođendan. Ljubili smo se kauču u podrumu i on je samo rekao "Hoćemo li seks?". Vodili smo ljubav i to je trajalo ukupno oko 40 sekundi. Osećala sam se jeftino i zapitala sam se da li je to to. Zatim smo se vratili na žurku, a ja sam počela da strahujem da sam zatrudnela, jer nismo koristili kondom. Sećam se da sam tada razmišljala zašto su ljudi opsednuti seksom kad većina devojaka, uključujući i mene, nije uživala u svom prvom putu", napisala je Dilajla S.

Sa pravom osobom

"To je bilo sa mojim dečkom iz srednje škole. Gledali smo film i ljubili se, a onda me je on povukao na sebe i znala sam šta će da se desi. Bilo je neverovatno dobro i nimalo mi nije bilo neprijatno. Baš mi je drago što je moj prvi put bio takav, jer mi je to pomoglo da vidim koliko je seks bitan i koliko strastven može da bude ako je prava ljubav."

"Izgubila sam nevinost sa novajlijom koji je došao u našu srednju školu. Njegov penis je bio dug i tanak – izgledao je nekako čudno – i seks smo imali na njegovom kauču. Posle toga me je bolelo kad sam piškila, a to nimalo nije bilo uzbudljivo", napisala je Lizi P.

U njegovom podrumu

"Nevinost sam izgubila sa svojim tadašnjim dečkom u njegovom podrumu jedne noći kad njegovi nisu bili tu. Ja sam bila nervozna, a on je bio obdaren i imao je problema prilikom prodiranja. A kada je konačno uspeo, njegovi su se vratili i vikali su sa stepenica da nam kažu da su tu. Mi smo se sakrili ispod ćebeta, potpuno oduzeti od straha. Hvala Bogu da nisu sišli", ispričala je Elizabet K.

"Očajno sam želela da izgubim nevinost pre nego što krenem na koledž. Jedne noći su me prijatelji upoznali sa dečkom za koga sam odmah znala da će biti za jednu noć. Flertovali smo i bili to veče zajedno – mislim da je on znao šta ja želim. Pošto nismo mogli ni kod mene ni kod njega, on se parkirao iza zatvorene prodavnice i imali smo seks na zadnjem sedištu. Nimalo nije bilo romantično i sve vreme me je bolelo, a nisam bila ni dovoljno uzbuđena da doživim orgazam. Još nekoliko puta smo imali seks u narednih nekoliko godina. Ne žalim što sam tako izgubila nevinost, ali bih ipak volela da je to bilo sa nekim posebnim", napisala je Kejša.

