ISPOVEST DEVOJKE (30) Moja novogodišnja zabava se pretvorila u razvratne ORGIJE, evo šta je sve bilo

Ovo je njena ispovest:

Za doček ove Nove godine planirala sam da napravim nešto posebno. No, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću biti organizator žurke koju niko, ama baš nitko od gostiju nikad neće zaboraviti. Još sam mamurna od sinoćnjeg ludila, ali ovo jednostavno moram podeliti jer ko zna kako ću se sutra osećati i hoću li želeti da zaboravim da mi se to ikad dogodilo.

Već dve godine aktivan sam članica poznatog internet servisa deljenja prevoza i pošto često poslovno putujem, na nedeljnoj sam bazi kao vozač nudila prevoz drugim članovima. Upoznala sam bezbroj ljudi, s mnogima ostala u kontaktu i uglavnom sam puna pozitivnih iskustava. I tada mi je pre mesec, dva na pamet pala izvrsna ideja. Pozvaću ljude s kojima sam putovala na novogodišnju žurku.

Računala sam da će poziv prihvatiti otprilike 20 do 30 ljudi, nisam pozvala nikoga od svojih prijatelja, isključivo ljude s kojima sam putovala. Bilo je tu dosta stranaca, parova, solo muškaraca i žena, starijih, mlađih...uglavnom potpuno različitih profila. Nekako sam se nadala da ću napraviti dobar eksperiment koji će mi biti jedinstveno iskustvo u životu. Poslala sam stotinak pozivnica i čekala odgovore.

U međuvremenu unajmila sam kuću u unutrašnjosti Istre samo za tu priliku, pošto imam sjajan i dobro plaćen posao, novac mi nije bio problem. Muža i decu nemam, tek sam zakoračila u tridesete, ima vremena za porodicu. Stalnog dečka nemam, tek nekoliko povremenih "prijatelja".

Javilo mi se pedesetak zainteresovanih, u hodu ih je otpalo desetak, ostalo mi je nešto manje od 40. Malo previše. Morala sam napraviti selekciju, ipak nisam očekivala da će ih toliko biti zainteresovano. Napravila sam analizu gostiju, odlučila sam selektovati 15 muškaraca i 15 žena. Od toga ih je 70 odsto bilo mlađe od 30 godina, ali sam odlučila pozvati i nekoliko starijih muškaraca od 40 do 50 godina i jednu ženu od 45. Bila su tu tek tri para, ostali su bili solo. Nekako sam računala da će solo gosti ipak biti više posvećeni drugim ljudima i da će se više truditi. Naravno, računala sam i na neke nove romanse i ljubavi.

Logistika mi je bila najteži posao u celoj priči jer trebalo je nekako skupiti te sve ljude sa svih krajeva Europe u jednu kuću u unutrašnjosti Istre do koje nije lako doći. Srećom, uspeli smo se svi nekako pohvatati i prepodne na Staru godinu zaposesti staru kamenu kuću oko koje u krugu nekoliko kilometara nije bilo ničega.

Odmah smo krenuli sa zabavom, muzika je treštala u svim delovima kuće, ispred se palio vatromet, na terasama su bile pušačke zone, a unutra se točio alkohol u potocima. Videla sam neke koji su pušili marihuanu, ali nisam previše razmišljala o tome. Uglavnom, svima sam na početku održala jedan mini govor i poželela im da naše zajedničko (d)ruženje uđe uz istoriju. Na kraju je i ušlo.

Nije trebalo dugo čekati na prve ljubavne avanturice. Već nakon što je alkohol odradio predigru, počela sam po delovima kuće viđati novopečene parove koji su se povlačili u skrivene kutke i strasveno se ljubili. Ipak, sve je to još uvek bio samo softkor.

Već kad je počeo da pada mrak situacija je polako počela da izmiče kontroli, žurka je postajala brutalno dobra. Alokohola je bilo i previše, ljudi koji se ne poznaju međusobno, koji se možda više nikad neće videti, egzotična i izolovana lokacija, sve je to uticalo na psihu ljudi koji su se potpuno otkačili i opustili. Popila sam i ja dosta, zapela sam za plavokosog Norvežanina, mlađeg od sebe 4 godine. Njega sam prošlog leta vozila od Zagreba do Dubrovnika, nije se ništa dogodilo ali je među nama bilo neke hemije.

U jednom trenutku, dok smo se smejali kao blesavi jer smo, eto, išli da vidimo kakve se stvari kriju u ostavi, on je slučajno zamahnuo ruku i zakačio moju čašu vina. Sve se prolilo po meni. Najpre tajac, a potom opet luđački smeh. Onako pijan krenuo je rukama čistiti moju majicu, izvinjavati se i rekao "sad ću ja to rešiti, ne brini." Prelazio je rukama preko mojih grudi, a ja sam se samo smejala. U jednom trenutku je stao i rekao, skini to, moramo to oprati.

Nisam se opirala, skinula sam majicu, ostala samo u grudnjaku, sama s njim - u ostavi. I tu je on zaključio da mi je i grudnjak mokar pa smo morali i njega da skinemo. Neverojatno, ali čak mi se ni sledeća ideja nije učinila bizarnom. "Sva si mokra, morat ćemo to osušiti" rekao mi je i krenuo me ljubiti po grudima i lizati ono vino s mene. Tu sam se potpuno raspametila i odgovorila sam mu istom merom. Skinula sam sve s njega od pojasa prema gore i počela da ga ljubim.

I baš u tom trenutku još jedan novopečeni par je otvorio vrata ostave. I oni su tražili neki skriveni kutak. I ugledali su nas bez gornjih delova odeće. Ludi Max, zgodni Nemac koji je ronio po Jadranu, bio je u društvu one starije tete od 45 godina, kojoj zapravo niko nikad ne bi dao toliko godina. I Max je počeo vikati : "Naked party!" (gola zabava) i počeo trčati po kući i pokazivati na nas.

I taj trenutak nikad neću zaboraviti: Svi su se raspametili, počeli pljeskati i vikati i - skidati! Da, svi, već poprilično prijani, počeli su skidati odeću sa sebe. U roku pet minuta svi u kući su bili goli ili barem približno goli. Tu je neko raspalio onaj stari hit od Salt-N-Pepe "Let's Talk About Sex" i svi su počeli da plešu. I to opasno plešu. Nekako je baš u tih nekoliko minuta gotovo svako imao svoj par za ples ali i za nešto više. Goli, pijani i napaljeni.

Ne znam ko je prvi počeo, ali tokom pesme "Give it To Me Baby" oko mene su se parovi počeli ljubiti, maziti i simulirati seks. Neko je prigušio svetla, atmosfera je zaista bila napeta. Strast se mogla osetiti u vazduhu. Ja sam takođe u međuvremenu ostala potpuno gola, a moj Norvežanin je celo vreme bio iza mene i grlio me. Mogla sam dobro osetiti njegovo uzbuđenje, celo vreme me nešto poveće pritiskalo s leđa, a ja sam se nevino trljala o njega. I svi prisutni su bili u sličnim situacijama.

Izgubila sam pojam vremena, ali uskoro sam primetila kako se svi trljaju jedni od druge, uglavnom u parovima, ali bilo je različitih situacija. Ja sam odlučila da se malo pomakem sa sredine velikog dnevnog boravka, nastavili smo plesati u jednom uglu, uza zid. I dalje je on bio iza mene, a ja sam se tobože njihala u ritmu muzike, ali sam se zapravo trljala o njega. Bila sam potpuno mokra. I u jednom trenutku on me okrenuo prema zidu, počeo masirati po leđima, malkice me namestio prema dole i - ušao u mene!

Da, u jednoj sekundi on je bio u meni. A ja nisam ništa rekla, već sam se samo još bolje namestila. I tu je počela sodoma i gomora. Nisam razmišljala ništa drugo, nisam razmišljala gde smo, ko je oko nas i šta drugi rade. Mi smo se seksali nasred kuće u kojoj je bilo još skoro 30 ljudi. I nakon što mi je prošla prva ekstaza, zagrlila sam ga i pogledala mu preko ramena. A ono - čudo!

Oko nas hrpa ljudi koji se seksaju! U različitim pozama, u raznim kombinacijama. Seksali su se apsolutno svi. Neko je u tom trenu došao do nas, uzeo nas za ruke i povukao prema sredini sobe. Kao da sam upala u živi pesak. Okružena golim telima, strašću i glasnim uzdasima, osećala sam se kao da gubim kontrolu i tonem. Potpuno sam se prepustila. Nekih se detalja u toj ekstazi više ne sećam, znam da sam radila apsolutno svašta. U dvoje, u troje, sa muškarcima, ženama, u svim mogućim kombinacijama. I uživala sam! U potpunosti.

Trajalo je to satima, neki su se umorili, nekima je to bilo previše pa su odmah odustali, ne znam sve priče i iskustva, ali nije me ni zanimalo. Zaspala sam u zagrljaju Norvežanina i još jedne devojke iz Budimpešte koju sam vozila pre dva, tri meseca.

Jutros kad sam se probudila većeg dela gostiju više nije bilo. Svi su se razbežali, ko zna s kakvim mislima u glavi. Ja sam se držala svog Norvežanina još kojih sat, dva, a potom je i on otišao. Evo sada, u poslepodnevnim satima, sama sam u kući, svi su otišli. Ja želim sve ovo da stavim na papir jer ko zna šta ću sutra misliti o svemu ovom. Prva misao: nezaboravno iskustvo! Druga misao: nisam sigurna da želim ovo više ponoviti. Treća misao: Jednom se živi!

