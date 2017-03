NAJVEČI SEKSUALNI UŽITAK: Evo kako da dođete do orgazma ISTOVREMENO sa partnerom! Sex 00:06, 20.03.2017. 0

Ovde donosimo savete kako postići nešto predivno, a to je istovremeni orgazam muškarca i žene.

Mnogi koji su to iskusili kažu da nema divnijeg osećaja između dvoje ljudi koji se vole i uživaju jedno u drugom.

Nemojte ulaziti u istovremeni orgazam pod pritiskom

Istovremeni orgazam je kod mnogih parova redak. Obično se dogodi spontano, ali za njega se oba partnera mogu takođe i potruditi. Svakako ga je lepo doživeti, jer se uzbuđenost kod oboje ravnomerno pojačava i završava, ali na silu to neće ići. Na istovremeni orgazam nikada nemojte siliti jedan drugoga, jer to ubija sav seksualni užitak ili stvara prenapetu atmosferu, da bi uopšte moglo doći do orgazma. U takvom slučaju ćete orgazam pre odglumiti. Najpre se prepustite toku događaja i pokušajte upiti svaki trenutak seksa, bez opterećivanja kako će se završiti. Opuštenost je obično ključna za doživljavanje istovremenog orgazma.

Kada je istovremeni orgazam moguće doživeti?

Istovremeni orgazam se može dogoditi, kada se partneri u seksu dobro poznaju i znaju, kako će drugi odgovoriti na određeno nadraživanje, položaj, penetraciju. Obično ženama treba više vremena za doživljavanje orgazma. Kada je muškarac jako uzbuđen, ova razlika je još veća. Morate dobro poznavati takođe i svoje telo, da biste znali u kom položaju će vam najlakše doći. Kada se uskladite, znaćete da spustite ili podignete nivo uzbuđenosti, dok se na kraju ne sretnete na orgazmičkom vrhuncu.

Metoda stiskanja penisa za sprečavanje preuranjene ejakulacije

Kod ove metode zadržavanja preuranjenog orgazma je najlakše ako vam pomaže partnerka. Naime kada ćete biti neposredno pred orgazmom, neka palac/kažiprst položi na čvorić ispod glavića, a kažiprst/palac neka položi na gornjem delu istog mesta. Palcem i kažiprstom neka čvrsto stisne penis na 15 do 20 sekundi bez pomicanja prstiju, jer bi i tako mali podražaji mogli pokrenuti ejakulaciju. Kada euforičan osećaj popusti, neka prestane sa pritiskanjem uda i nastavite sa intimnim odnosom.

savjetnica.hr

Autor: Foto: Profimedia