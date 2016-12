NE BUDITE U ZABLUDI: Devojke, grešite ako mislite da ove stvari uzbuđuju muškarce

Kada je seks u pitanju i žene i muškarci "kupe" razne trikove u porno filmovima. Međutim, mnogo puta smo se i same uverile da su filmovi samo filmovi a da je realan seks potpuno druga priča. Sledeće stvari ili ne biste trebale uopšte da radite ili ih svedite na minimum.

Vi: Uzdišete i stenjete preglasno kako biste pokazali da uživate

Šta on misli: Uzdasi, zvuci i prljav govor uvek su dobrodošli, ali umesto na vikanje, najbolje bi bilo da se fokusirate na postizanje orgazma. Radite ono što vama prija, a ne ono što mislite da muškarac od vas očekuje.



Vi: Pričate bebećim glasom

Šta on misli: Većina muškaraca nikada, ali zaista nikada ne želi da čuje bebeći govor u krevetu. Da li zaista mislite da je privlačno pretvarati ste da ste beba dok neko pokušava da ima seksualni odnos s vama?

Vi: Uvrćete kosu da biste mu dali na znanje da vam se sviđa.

Šta on misli: Istina je da neki momci to vole, ali Frenk Kobola smatra da postoji gomila drugih načina da dokažete da vam je stalo - ako je muškarac na dobrom putu, nećete ni morati da se trudite da pokažete da se dobro zabavljate jer će se stvari jednostavno dešavati same od sebe.



Vi: Izgovarate njegovo ime iznova i iznova



Šta on misli: Par puta je sasvim dovoljno, ne i obavezno (mada je vrlo uzbuđujuće). Samo ga nemojte neprestano ponavljati kako jadan čovek ne bi pomislio da je upao u vremensku petlju.

Vi: Legli ste i čekate da vaš partner sve odradi sam

Šta on misli: Da, tačno je da postoje muškarci koji više vole da budu dominantni u krevetu, ali vaš partner sigurno se neće buniti ako preuzmete inicijativu. Međutim, ako ste po prirodi submisivni, i to je u redu – jednostavno budite to što jeste.

Vi: Oči su vam stalno zatvorene, čak i kada zaista želite da vidite šta se dešava

Šta on misli: Tačno je da pogled oči u oči nekada može da bude neprijatan, ali je krajnje uvrnuto da skoro sve vreme žmurite. To znači da: a) ne želite da gledate svog partnera, b) u tom trenutku zamišljate nekog drugog.

Vi: Oblačite komplikovan seksi donji veš svaki put pred seks

Šta on misli: Male su šanse da bi većina muškaraca bila iznenađena da na svojoj dragoj ugleda par bapskih gaća jer joj je sve ostalo na pranju. Ne morate iz dana u dan da nosite seksi veš. Ili bilo kakav veš. Muškarci ionako to vide samo kao dodatnu prepreku na putu ka vašem nagom telu.



Vi: Uporno se trudite tokom seksa da vam se ne razmaže šminka ili da vam se kosa ne raščupa.

Šta on misli: Seks podrazumeva dosta akcije, tako da je to neizbežno. A račšupana vaša kosa nakon akcije prilično je seksi. Savršeno sređena žena posle seksa zvuči... prilično dosadno.

Vi: Ne govorite da vam nešto ne prija

Šta on misli: Dok god ne počnete da mu naređujete, sve je u redu. Ali nije u redu da ćutite ako vam nešto smeta. Imajte na umu da, dok god mu pomažete da dostigne orgazam, vaš partner se neće žaliti. A ako se kojim slučajem žali – njegov problem.



Vi: Ne bunite se ako niste dostigli vrhunac

Šta on misli: Svaki u krevetu iole pristojan muškarac potrudiće se da dostignete orgazam pre nego što on dostigne svoj. Ukoliko to nije slučaj, nije vas vredan. Uzmite u obzir samo da postoji velika razlika između “ne može” i “neće” – ponekad je veoma teško zadovoljiti ženu, ali bitno je da se trudi, zar ne?

(cosmopolitan.hr)

Autor: Foto: Shutterstock